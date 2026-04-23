Feyenoord haalde afgelopen zomer een lading aan nieuwe spelers. Onder hen bevond zich de Portugese vleugelflitser Gonçalo Borges, die overkwam van FC Porto. Maar flitsen doet het nog niet echt, zien ze ook in zijn thuisland.

"De entree was spectaculair, maar de prestaties blijven achter bij de aanvankelijke impact", trapt A Bola af. Zij schrijven dat Borges op "memorabele wijze" werd gepresenteerd bij Feyenoord. Tijdens een jolige dag voor (jonge) supporters mocht Borges als nieuwe aanwinst met de helikopter mee. "Een moment dat het begin van een nieuw tijdperk moest markeren… dat tot nu toe onder de verwachtingen blijft, aldus het medium.

De Portugese vleugelaanvaller, overgenomen van FC Porto voor 10 miljoen euro (met een mogelijke bonus van nog eens 1 miljoen) kwam naar Nederland na een succesvol seizoen met 38 wedstrijden voor de Dragões. De aanpassing aan het Nederlandse voetbal blijkt echter moeizaam.

Schrikbarende cijfers voor een aanvaller

Tot op heden speelde hij 18 wedstrijden voor Feyenoord, waarvan slechts acht als basisspeler. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en één assist. "Bescheiden cijfers voor iemand die met de status van een grote aanwinst arriveerde en het iconische rugnummer 11 erfde", vindt A Bola. Zij wijzen ook naar het dramatische seizoen dat Feyenoord ondanks de tweede plaats draait.

"Het seizoen van de club helpt ook niet mee: de titel is al naar PSV gegaan en de Europese en bekercompetities vielen zwaar tegen. De Portugese jeugdinternational kende zelfs een dieptepunt toen hij rood kreeg in de kraker tegen PSV, een wedstrijd die de Eindhovenaren verder op weg hielp naar de landstitel."

"Tussen de media-aandacht van zijn presentatie en de realiteit op het veld ligt nog een lange weg. Voorlopig blijft de helikoptervlucht het absolute hoogtepunt van Gonçalo Borges’ avontuur in Rotterdam…", besluit het medium.