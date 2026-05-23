Willem II is weer Eredivisionist. In een bloedstollende finale van de play-offs is Willem II als winnaar uit de strijd gekomen na een krankzinnige penaltyserie, waarin de doelman de beslissende penalty scoorde. Lang leek Robert Mühren de held te worden van de avond, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Daarna was er een penaltyserie nodig, die door Willem II werd gewonnen. De Tricolores keren na één jaar terug naar de Eredivisie.

Waar Willem II het eerste duel in Tilburg begon met grote fouten, was dat in Volendam totaal anders. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie vloog uit de startblokken en vond na vijf minuten al het doel. Na een goede voorzet van Mounir El Allouchi was Siegert Baartmans als eerste bij de bal in het vijfmetergebied en prikte de bal zo in het doel. De Volendammers speelden met lood in de schoenen, alsof ze angstig waren voor wat zou komen.

Geweldige beginfase

Even later zonk de moed al helemaal in de schoenen bij eenieder in het vissersdorp toen Devin Haen vogeltje vrij richting het doel ging. Zijn poging zat erin, maar de vlag ging omhoog en Volendam kwam met de schrik vrij. Willem II rook bloed en besloot erop en erover te gaan.

Dat lukte ook. In de negentiende minuut werd het namelijk 2-0 voor de Tilburgers. Finn Stam pakte de bal af van Yah, die zich in die actie wel blesseerde en zo was Volendam geknakt. Willem II stond ineens voor en kon de Eredivisie ruiken.

Volendam terug in de wedstrijd

Maar het doelpunt viel wel erg vroeg, zo’n voorsprong tegen Volendam volhouden zou dan ook geen gemakkelijke opdracht zijn. Vlak voor rust kwam Volendam dan ook weer op gelijke hoogte nadat ze zelf meer initiatief namen. Een afstandsschot van Leliendal bleek onhoudbaar voor de doelman. Met 3-3 over twee duels gingen beide ploegen de rust in.

Waar de intensiteit in de eerste helft torenhoog lag, was dat wel anders in de tweede helft. Volendam nam wat meer initiatief maar de hitte leek een probleem te worden. Bij de tweede drinkpauze namens beide trainers dan ook ruim de tijd de ploegen weer goed neer te zetten, in de hoop wat te forceren.

Heldenrol van Robert Mühren valt in duigen

Met nog iets meer dan een kwartier op de klok had Robert Mühren, die zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal speelde, de 4-3 op de voet. Hij werd prachtig bediend door boezemvriend Henk Veerman, maar schoot de bal op de paal. Daar had hij Volendam met een gerust hard - en in stijl - in de Eredivisie kunnen houden.

Van een slotoffensief kwam het dan ook niet meer, dus was verlenging nodig om te beslissen wie volgend jaar Eredivisie zou spelen. In de eerste helft van de verlenging scoorde Robert Mühren, waarmee hij zijn carrière zou laten eindigen met een heldenrol.

Maar het doelpunt werd na alle festiviteiten afgekeurd vanwege een eerder gemaakte overtreding, waardoor strafschoppen nodig waren. Die serie werd uiteindelijk gewonnen door Willem II. Daarmee keren zij na één jaar terug naar het hoogste niveau. Volendam degradeert op hun beurt weer na één jaar Eredivisie.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover