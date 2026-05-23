Robert Eenhoorn is zaterdagmiddag gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Het nieuws hing al even in de lucht, maar is eindelijk bevestigd. Dat klinkt als muziek in de oren van Feyenoord-icoon én goede vriend Bas van Noortwijk. De oud-teammanager kent Eenhoorn al jaren en ziet hem slagen als directeur bij 'zijn' Feyenoord. "Je moet keihard zijn in topsport en dat heeft hij laten zien."

Robert Eenhoorn is op en top sportman. Hij speelde als een van de weinige Nederlanders in de Major League Baseball en was jarenlang bondscoach van het Nederlands honkbalteam, daarna was hij ruim 10 jaar succesvol directeur bij AZ, waarna hij als adviseur in de topsport werkzaam bleef.

'Kent alle ins en outs'

"Het is een erg goede zaak dat hij bij Feyenoord aan de slag gaat. Dat kan verfrissend werken voor Feyenoord, daarbij is hij iemand die alle ins en outs van de club kent", laat Van Noortwijk aan Sportnieuws.nl weten.

Eenhoorn is een geboren Rotterdammer en loopt al langer rond bij Feyenoord, hij voetbalde bij de amateurtak en draagt de club een warm hart toe. Eerder was hij ook al eens in beeld als directeur, maar daar kwam het toen niet van. Ook is Eenhoorn eerder vrij kritisch geweest op de club en vooral de organisatie. Juist dat is een goed teken, vindt Van Noortwijk. "Hij weet waar de valkuilen liggen bij Feyenoord. Dat hij kritisch is, wil niet zeggen dat het negatief is. Het kan ook zijn dat hij denkt dat het beter kan. Dat is dan juist een goed teken."

Persoonlijkheid Eenhoorn

Daarbij is Van Noortwijk zelf ook van mening dat de organisatie van Feyenoord wel op de schop mag. "Het moet inderdaad niet over te veel schijven gaan. Dat zal één van de dingen zijn die hoog op zijn lijstje staat. Om die organisatie aan te pakken. Inspraak is prima, maar er moeten knopen doorgehakt worden en dan moeten er niet andere belangen en lijntjes lopen die vertragen of onmogelijk maken."

Daarmee is Eenhoorn met één feitje al geholpen. De eenwording van Feyenoord en het stadion komt dichterbij; de club en de aandeelhouders hebben een overeenstemming bereikt. "Dat zou al veel schelen, dan is dat dossier in ieder geval van tafel en kan Eenhoorn verder bouwen. De hoofdzaak moet topsport bedrijven zijn, dat is hijzelf ook geweest dus hij weet hoe dat werkt. Hij moet met de nieuwe technisch directeur de boel opschudden en kijken wat de nieuwe stappen zijn om naar de top te komen en meedoen om het kampioenschap."

Topsportcultuur

Daarbij denkt Van Noortwijk ook dat de personlijkheid van Eenhoorn een groot voordeel zal zijn. Als topsporter heeft hij altijd in die cultuur geleefd, waardoor hij bikkelhard is. Daar werd hij nogal om gevreesd, maar het heeft hem wel veel gebracht. "Het is wat dat betreft ook een Rotterdammer. Hij is het niet vreemd om mensen direct te benaderen, zeker omdat dit ook zo werkt in de topsport. Je moet keihard zijn en dat heeft hij al laten zien. Er is 1 belang en dat is dat je zo hoog mogelijk eindigt met je team. Als dat niet zo is, lijdt de hele club daaronder. Daar moet alles voor wijken."

En dat zal bij Eenhoorn zo zijn, weet de oud-teammanager van Feyenoord. "Ik vind het een prettig persoon, het is fijn om met hem om te gaan. Duidelijkheid gaat voor alles bij hem. Ik denk ook dat hij toegankelijk is. Daarbij heeft hij oog voor het algemene belang en houdt hij overzicht. Hij heeft geen oog voor eigen BV'tjes, voor hem is er maar één BV en dat is Feyenoord."

