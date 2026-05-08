Het vrouwenteam van PSV is voor het eerst in de geschiedenis landskampioen geworden. Na een overwinning op ADO Den Haag barstte er een groot feest los in Eindhoven.

PSV had een overwinning nodig om de landstitel veilig te stellen en beleefde een droomstart tegen ADO. Het begon sterk aan het duel in Stadion De Herdgang, dat voorafgegaan werd door een vuurshow. De thuisploeg kwam al na drie minuten op voorsprong. Renate Jansen gaf vanaf links voor richting spits Riola Xhemaili. Zij kon afronden en scoorde zo de 1-0.

Lang bleef die stand op het scorebord staan. In de 70e minuut kreeg Liz Rijsbergen een grote kans, maar ze stuitte van dichtbij op ADO-doelvrouw Barbara Lorsheyd. In minuut 76 werd er een einde gemaakt aan de spanning. Via Fenna Kalma kwam PSV op een veilige 2-0 voorsprong en even later werden de papieren kampioensschalen al uitgedeeld op de tribune. Ook PSV-spelers Ivan Perisic en Mauro Junior waren aanwezig om het historische feest van het vrouwenelftal te vieren.

De echte kampioensschaal is ook al in Eindhoven en zal later vrijdagavond worden uitgereikt aan de selectie. De ploeg van trainer Roeland ten Berge is na de zege niet meer in te halen door nummer 2 Ajax, dat met 3-1 van AZ won, en nummer 3 FC Twente, dat NAC Breda met 3-0 versloeg.

Afscheid en record Renate Jansen

Voor Jansen is het kampioensduel ook haar laatste thuiswedstrijd voor PSV. De aanvalster stopt na dit seizoen met voetballen. Het is de zevende landstitel voor de 35-jarige routinier, geen speelster deed haar dat na. Jansen won de titel vijf keer met FC Twente en één keer met ADO Den Haag, in 2012 met Sarina Wiegman als trainer.

"Het is heel bijzonder", zegt Jansen bij ESPN over de titel met PSV. "Ik ben echt super trots op iedereen. Het is gewoon fantastisch."

