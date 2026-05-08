Ex-PSV'er Malik Tillman is helemaal klaar met de kritiek in Duitsland. De Amerikaanse middenvelder vertrok voor een megabedrag van 35 miljoen euro naar Bayer Leverkusen, maar weet daar weinig indruk te maken. Hij kan zich echter niet vinden in de vele haatreacties, waardoor hij rigoureus heeft ingegrepen op Instagram.

De Amerikaan werd samen met verdediger Jarell Quansah de duurste aankoop ooit van Leverkusen. Maar waar zijn teamgenoot meteen indruk maakt, verloopt het avontuur van Tillman allesbehalve soepel. De aanvallende middenvelder werd gehaald als opvolger van superster Florian Wirtz, maar is inmiddels vooral bankzitter.

Haatreacties voor Tillman

De tegenvallende prestaties zorgen voor flinke frustratie in Duitsland. Fans van Leverkusen zijn al weken kritisch op Tillman. Vooral zijn lichaamstaal moet het ontgelden. Op sociale media kreeg hij bakken kritiek over zich heen. De 23-jarige Amerikaan lijkt daar nu op zijn eigen manier op te reageren: hij verwijderde vrijwel alle Bayer-content van zijn Instagram-account, dat ruim 167.000 volgers telt.

Opvallend genoeg staan beelden uit zijn succesvolle PSV-periode, waar hij enorm geliefd is, nog wél online. Ook foto’s van het Amerikaanse nationale team en lifestyle-posts zijn gewoon blijven staan. Alleen een oude welkomstvideo van Leverkusen mocht blijven staan. Volgens BILD wil Tillman met zijn actie een duidelijk signaal afgeven richting de online haters, zonder juridische stappen te zetten.

Transfer naar andere club

Ondertussen gonst het al van de transfergeruchten. Tillman zou serieus nadenken over een vertrek na slechts één seizoen in Duitsland. Zijn contract loopt nog tot 2030, maar clubs uit de Premier League zitten al op het vinkentouw. Brentford en Fulham worden nadrukkelijk genoemd.

Toch krijgt Tillman niet alleen maar negativiteit over zich heen. Veel fans spreken juist steun uit voor de oud-PSV’er en hopen dat hij blijft om 'de haters het ongelijk te bewijzen'. Ook trainer Kasper Hjulmand laat zijn speler niet vallen. "Malik heeft mijn volledige vertrouwen. Hij is een topspeler, dat gaan we de komende wedstrijden zien", zei de coach op de persconferentie in aanloop naar het duel met Stuttgart.

