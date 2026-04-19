Onder de tienduizenden NEC-supporters in De Kuip tijdens de bekerfinale tegen AZ zat niemand minder dan Johan Derksen. Het gezicht van de populaire talkshow Vandaag Inside is een groot fan van de Nijmeegse club en kwam speciaal voor de zesde bekerfinale van NEC naar Rotterdam om het voetbalfeest bij te wonen. Hij werd zelfs betrapt met een sjaal én een NEC-trui.

Noa Vahle, De verslaggever van 'zijn' programma Vandaag Inside, ving de 77-jarige Derksen op voordat hij zijn gang naar de tribunes maakte in het stadion van Feyenoord. Telegraaf-sportjournalist Valentijn Driessen had een 3-0 zege voor AZ voorspeld, dus gniffelde Derksen toen hem gevraagd werd wat hij dacht dat het zou worden. Driessen heeft het namelijk vaker volledig verkeerd voorspeld. "Dan gaan wij winnen", spreekt hij uit zijn NEC-hart.

'Stiekem'

Vahle vroeg Derksen waarom hij niet feller uitgedost was dan 'alleen' het sjaaltje in de clubkleuren rood, groen en zwart van NEC. Derksen onthulde dat hij onder zijn neutrale trui een NEC-shirt draagt. "Die heb ik er stiekem onder aan... Maar ik wil niet als een clown hier over het parkeerterrein, want ik geneer me daar een beetje voor", lachte 'de snor'.

'Een beetje gekkies'

"Ik vind al die mensen een beetje gekkies", zei Derksen over zijn medesupporters in De Kuip. "En ik ben zelf net zo gek... Maar mijn vrouw was niet bijgekomen van het lachen als ik in een NEC-shirt hier naartoe gegaan was!" Hij belooft bij een zege van NEC alles uit de kast te trekken tijdens het feest en het vieren van de dan eerste bekerwinst in de clubhistorie.

'Dan gooi ik alle grenzen overboord'

"Ik weet het niet, maar hoop dat NEC wint. Ik ben echt ouderwets voor NEC. Als NEC wint, gooi ik alle grenzen overboord!" Derksen is 'al 71 jaar' een groot fan van NEC. In zijn tijd haalden de Nijmegenaren liefst vijf eerdere bekerfinales, die allemaal werden verloren. Nooit was Derksen er bij, maar misschien kan hij dit keer geluk brengen nu hij wel aandachtig toeschouwer is. "Ik heb de naam dat ik overal verstand van heb, maar ik weet niet hoe deze wedstrijd afloopt", zei hij tegen ESPN.