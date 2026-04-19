Een bijzondere gast is aanwezig bij de bekerfinale tussen NEC en AZ. Jens Toornstra, grote vriend van NEC-aanvaller Bryan Linssen, dook op het veld op met een opvallende vermomming. Linssen werkte zijn warming-up af toen hij ineens zijn boezemvriend zag staan.

Jens Toornstra was namelijk vermomd als grasmeester voorafgaand aan het duel. Terwijl Bryan Linssen bezig was de warming-up zag hij ineens boezemvriend Toornstra voorbij komen. Ook ESPN kreeg het snel door. "Ik ben de grasman vandaag", lacht hij. "Ik heb een vrijgezellenfeest en dit was één van de opdrachten", legt hij uit.

Vrijgezellenfeest

"Dus ik moet voor de wedstrijd een beetje prikken. Ik wil een beetje incognito blijven, maar met die camera is dat niet te doen, hè?", zegt hij met een knipoog tegen ESPN. Toevallig zal de opdracht niet zijn, want Toornstra en Linssen zijn goede vrienden van elkaar. Toornstra speelt dit seizoen voor Sparta, maar heeft een verleden bij Feyenoord waar hij veel met Linssen op trok.

Linssen was er dan ook gauw bij om even een knuffel te delen vlak voor de finale van de EuroJackpot KNVB Beker. Onder Arne Slot bij Feyenoord kregen de twee de bijnaam LiTo BV, vanwege hun onafscheidelijke status binnen de selectie. Nu zijn de onderlinge verhoudingen iets anders; Toornstra keurt het gras en Linssen moet de dennenappel naar Nijmegen zien te halen. Het zou de eerste keer zijn voor NEC.

Daarvoor moet er afgerekend worden met AZ, dat een onstuimige voorbereiding kende. Donderdag werden ze uitgeschakeld in de Conference League door Shakhtar Donetsk en zondagmiddag kwam de bus laat aan bij De Kuip. Ze stonden erg lang in de file wegens meerdere ongelukken op de weg erheen.