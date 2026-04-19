AZ is na PSV de tweede Nederlandse club die zeker is van Europees voetbal volgend seizoen. De club uit Alkmaar won de EuroJackpot KNVB Beker door NEC in de finale met liefst 5-1 te kloppen en is zeker van de groepsfase van de Europa League. NEC grijpt naast dat ticket. De uitslag van de bekerfinale heeft ook gevolgen voor de rest van de ticketverdeling voor Europees voetbal in de Eredivisie.

Eén startbewijs voor het seizoen 2026/27 was al bekend: landskampioen PSV gaat de Champions League in. Daarachter is de strijd om de felbegeerde tweede plek en het laatste rechtstreekse ticket voor de Champions League enorm spannend. Feyenoord heeft daarvoor de beste papieren, maar wordt in de nek gehijgd door NEC, FC Twente en Ajax.

Verdeling Europese tickets in Nederland

De nummer 3 plaatst zich voor de derde voorronde van de Champions League en is minimaal verzekerd van groepsfase Europa League. NEC heeft momenteel die positie in handen en moet die in het restant van de Eredivisie zien vast te houden. Bekerwinst had voor vroege Nijmeegse extase kunnen zorgen, maar AZ bleek veel te sterk.

Kampioen (PSV) en nummer 2 (virtueel Feyenoord) plaatsen zich voor competitiefase Champions League;

Nummer 3 (virtueel NEC) plaatst zich voor derde voorronde Champions League, minimaal verzekerd van competitiefase Europa League;

Bekerwinnaar (AZ) plaatst zich voor competitiefase Europa League;

Nummer 4 (virtueel FC Twente) plaatst zich voor tweede voorronde Europa League;

Winnaar van de play-offs om Europees voetbal (nummers 5 tot en met 9) plaatst zich voor tweede voorronde Conference League.

Ajax virtueel de nummer 5

De huidige stand van zaken is dat Ajax de nummer 5 van de VriendenLoterij Eredivisie is. Die positie betekent normaal gesproken een plek in de play-offs om Europees voetbal. Maar doordat AZ de bekerfinale won, kan het zijn dat Ajax (of een ander team) de play-offs ontloopt. Dat gebeurt in de volgende scenario's:

De bekerwinnaar eindigt in de top-3 : het ticket van de competitiefase Europa League schuift door naar de nummer 4. De nummer 5 hoeft dan niet de play-offs in, maar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. De nummers 6 tot en met 9 spelen dan play-offs;

: het ticket van de competitiefase Europa League schuift door naar de nummer 4. De nummer 5 hoeft dan niet de play-offs in, maar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. De nummers 6 tot en met 9 spelen dan play-offs; De bekerwinnaar eindigt in de top-4: ticket voor tweede voorronde Europa League schuift door naar de nummer 5. De nummers 6 tot en met 9 spelen dan play-offs.

AZ kan nummer vijf helpen

AZ staat momenteel zesde en kan de nummer vijf van de Eredivisie dus helpen in de strijd om de Europese tickets. Echter heeft de ploeg van Leeroy Echteld het felbegeerde ticket voor de Europa League al binnen en hoeft het in principe niks meer te doen. De achterstand op nummer drie NEC (voorronde Champions League) is zes punten met nog maar vier duels te gaan. Alleen als AZ nog over Ajax én FC Twente heen wipt, verandert er iets in de verdeling.

Mocht Ajax daadwerkelijk als vijfde eindigen, dan moet het mogelijk op zoek naar een ander onderkomen voor de eventuele play-offs. Die wedstrijden worden gespeeld in een periode dat Ajax de Johan Cruijff ArenA niet huurt. In mei is een concertreeks van liefst tien optredens van Harry Styles die het stadion bezet.

Het uitwijkscenario doet denken aan twee jaar geleden toen Ajax ook veroordeeld leek tot het spelen van play-offs en De Toppers al geboekt waren in de Johan Cruijff ArenA. Zover kwam het niet omdat Feyenoord destijds de beker won en de verdeling van de Europese tickets daardoor een plek opschoof. Die kans bestaat ook dit jaar.