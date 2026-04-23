Het nieuws dat Dennis te Kloese na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord sloeg donderdag behoorlijk in bij de Rotterdamse achterban. De directeur was er naar eigen zeggen klaar mee, ook door de vele bedreigingen. Johan Derksen doet echter niet mee in de polonaise en vindt dat de prestaties van Te Kloese in Rotterdam-Zuid wel meevallen.

Dennis te Kloese trekt aan het eind van het seizoen de deuren van stadion De Kuip na viereneenhalf jaar achter zich dicht. Feyenoord zal dus op zoek moeten naar een nieuwe directeur, en ook voor Te Kloese zelf wordt het zoeken naar een nieuwe baan. Al staat hij er in het buitenland erg goed op, tot verontwaardiging van Johan Derksen en de heren bij Vandaag Inside.

'Zo goed heeft hij het helemaal niet gedaan'

"Hij heeft het goed gedaan en alles uit zijn periode gehaald. Zo heeft hij voor 300 miljoen verkocht", begint voormalig commercieel directeur van de Rotterdammers Chris Woerts. "Toen hij kwam was het een financieel drama, nu hebben ze eigen vermogen. Alleen het laatste jaar is het minder gegaan. Maar hij heeft natuurlijk heel veel goede dingen gedaan, zoals het stadiondossier en rust gebracht in de organisatie."

"Dennis voelde zich de laatste maanden niet gesteund door de commissarissen en had veel last aan bedreigingen aan zijn gezin", meent Woerts. Derksen zag vooral dat het na het vertrek van Arne Slot een stuk minder ging. "Sinds hij naar Liverpool is, is het één grote chaos. Zo haalde hij twee keer een verkeerde trainer", doelt De Snor op Robin van Persie en Brian Priske. "Zo goed heeft hij het helemaal niet gedaan."

Bedreigingen

Vooral de bedreigingen aan het adres van Te Kloese en zijn gezin speelden een grote rol in het besluit. "Ik begrijp best dat die man onder de indruk is van bedreigingen maar je moet ook niet meteen op de vlucht slaan naar Zuid-Amerika", stelt de 77-jarige Derksen. "Iedereen bij een club krijgt met bedreigingen te maken."

Derksen hekelt vooral het opstellen van trainer Van Persie, die altijd werd gesteund door Te Kloese. "Zijn grootste fout is dat hij zijn oren heeft laten hangen naar een trainer die een nieuwe technisch directeur niet wilde hebben", aldus Derksen. "Van Persie stak een mes in zijn rug bij het afwijzen van Van Wonderen", valt Woerts hem bij.

Het feit blijft dat Feyenoord op zoek moet naar een nieuwe leider. Voor Te Kloese liggen er, volgens Woerts, in heel Europa nieuwe banen klaar. Ook een terugkeer naar Mexico, waar hij eerder jaren werkte, is niet uitgesloten voor de afzwaaiende directeur.