Een 24-jarige man is veroordeeld omdat hij het telefoonnummer van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese online zette. Kort na het duel met PSV ging het nummer rond, waarna Te Kloese werd overspoeld met dreigende haatberichten. Uiteindelijk moest de clubbestuurder zelfs extra beveiliging krijgen. "Vanavond lig ik onder je bed en ga ik wat in je oor fluisteren", citeerde de officier van justitie.

Volgens de rechtbank speelde de 24-jarige verdachte een belangrijke rol bij het verspreiden van het nummer. Nadat hij Te Kloese meerdere keren had geprobeerd te bellen zonder succes, besloot hij het telefoonnummer op Instagram te plaatsen met een oproep aan anderen om ook te bellen, schrijft het Algemeen Dagblad. Dat leidde tot een stortvloed aan berichten richting de Feyenoord-directeur.

'Het was oliedom'

Volgens de Hagenaar heeft hij niet de eerste stap gezet. "Ik herinner me nog dat de politie zei dat de eerste berichten nog tijdens de wedstrijd binnenkwamen, terwijl ik het nummer pas ’s avonds kreeg", zegt de verdachte in de rechtbank. "Maar ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik heb een aandeel gehad en dat was oliedom. Het is echt een fout die je één keer in je leven maakt."

Volgens het OM is het delen van iemands telefoonnummer met de oproep om te bellen een vorm van doxing. Daarvoor is de man uiteindelijk ook veroordeeld. "Er zijn te veel toetsenbordhelden. Ze begrijpen niet hoe angstaanjagend het is", stelde het OM tijdens de zitting. Wat er met andere verdachten gebeurt die Te Kloese bedreigden, wordt binnenkort duidelijk, meldt de krant.

Strafeis voor verdachte

De man komt er met een taakstraf van veertig uur vanaf. Daarnaast kreeg hij zestig uur taakstraf voorwaardelijk. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van tachtig uur had gevraagd. De rechter hield er rekening mee dat de verdachte eerder al een boete van 550 euro kreeg en twee jaar lang niet meer in een stadion mag komen.