Johan Derksen geeft al jarenlang zijn mening over zaken binnen de voetballerij, maar ook ver daarbuiten. 'De Snor' (77) trekt af en toe fel van leer. De bekende columniste Angela de Jong zag dat er in Engeland een wet werd aangenomen waar Derksen, als die wet ook in Nederland ingevoerd zou worden, kwaad om kan worden.

Derksen is een fervent sigarenroker. In de begindagen van zijn televisiecarrière verscheen hij zelfs rokend op zender. Roken doen mensen van alle leeftijden, maar in Engeland willen ze daar een stokje voor steken. Onlangs werd daar een wet aangenomen waardoor Engelsen die nu 18 jaar oud zijn nooit meer legaal aan sigaretten en vapes kunnen komen. Ben je na 31 december 2008 geboren, dan kun je het nooit meer kopen.

De Jong schetst reactie Derksen

In haar column in het Algemeen Dagblad schrijft De Jong, die de laatste jaren bekendheid verwierf als tv-criticus, dat zo'n wet in Nederland ook een prima plan is. Alleen ziet ze de woedende reacties al voor zich. "De wereld zou te klein zijn. Johan Derksen zou aan tafel bij VI van pure drift stikken in het woord 'betutteling'. Want oh, het is zo belangrijk dat we zelf kunnen kiezen om een marionet te worden van de tabaksmaffia en onszelf richting een uiterst vervelende dood paffen."

Veel geld kwijt aan sigaren

Derksen houdt van een goede sigaar. Wat heet: enkele jaren geleden maakte hij zelfs bekend hoeveel geld hij geregeld uitgeeft aan nieuwe sigaren. Derksens vrouw rekende in 2023 uit hoeveel hij dagelijks kwijt was aan zijn rookverslaving en toen kwamen ze uit op enkele tientjes per dag. In totaal ging het om meer dan 1000 euro per maand. Met de huidige prijsstijgingen zal dat bedrag, als Derksen niet minder is gaan roken, nog een stuk gestegen zijn.

Enkele maanden geleden was Derksen gepikeerd door een idee van coalititepartijen D66, VVD en CDA. Die drie partijen wilden de leeftijdsgrens voor tabak en vapes verhogen naar 21 jaar, tot frustratie van De Snor. "Dat is volwassenen betuttelen", riep hij boos in een uitzending van Vandaag Inside. Enkele weken daarvoor had hij in de uitzending nog een doosje sigaren gekregen voor zijn 77ste verjaardag.

Overigens was De Jong in het verleden meermaals te zien in het programma van Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Daar ging ze geregeld flink in discussie met Derksen. Vorig jaar claimde De Jong nog dat ze 'gecanceld' was omdat ze in het programma kritisch was op Talpa, het mediabedrijf waar Vandaag Inside onder valt.