Waar bondscoach Ronald Koeman met een strak oog op de begroting kijkt richting het WK, pakt Curaçao het juist compleet anders aan. Bij de ploeg van Dick Advocaat gaan partners en kinderen namelijk óók mee naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Als de spelers allemaal een maand zonder familie moeten zijn, is dat moeilijk...", legt Advocaat zijn keuze uit om familie toe te staan.

Koeman vertelde woensdagmiddag dat Oranje géén vierde keeper meeneemt naar het WK, omdat dat simpelweg te veel geld zou kosten. Die uitspraak zorgde direct voor flink wat gefronste wenkbrauwen, zeker omdat het eindtoernooi miljoenen in het laatje brengt. Bij Curaçao klinkt ondertussen een totaal ander geluid. Daar mogen spelers hun partner en kinderen juist meenemen naar het WK.

Bewuste keuze

Advocaat legt uit dat daar bewust voor gekozen is. "We spelen tegen landen met topspelers en topsalarissen. Dat hebben ze bij ons niet. Als de spelers allemaal een maand zonder familie moeten zijn, is dat moeilijk. We zijn in januari naar Amerika geweest om de hotels te bekijken en die waren echt prijzig. Toen kwamen we op het idee: waarom doen we het niet als ploeg?" Met die aanpak zorgt Curaçao er voor dat spelers niet zelf hoeven op te draaien voor de hoge kosten van hotels voor hun gezin.

Volgens de 78-jarige bondscoach van Curaçao heeft het ook te maken met de mentale gezondheid van zijn spelers. "Als je normaal doordeweeks hebt getraind, ga je ook naar huis. Nu gaan ze ook naar 'huis', alleen dan in het hotel", legt Advocaat uit, die een dankwoordje uitspreekt naar de bond. "Die moesten natuurlijk wel willen meewerken, maar ze vonden het een geweldig idee."

Vergelijking met Oranje

De keuze van Curaçao leverde vervolgens direct een vergelijking op met Oranje. Want waar Koeman dus op de centen let bij een extra doelman, haalt Curaçao complete gezinnen naar het toernooi. Advocaat kon het niet laten om zijn collega een klein plaagstootje te geven. Toen hem werd gevraagd of hij begrip had voor de beslissing van Koeman, reageerde de oud-bondscoach met een grote grijns.

"Ronald? Die kan dat wel betalen, hoor", reageerde hij gevat. Daar hield Advocaat het niet bij, want ook de KNVB kreeg nog een knipoog mee van de ervaren trainer. "En de KNVB heeft ook aardig wat geld, toch?", sloot hij het onderwerp lachend af.

WK voetbal voor Curaçao

Voor Advocaat en Curaçao begint het WK op zondag 14 juni om 19.00 uur. Daarna volgen nog duels met Ecuador (21 juni, 02.00 uur) en Ivoorkust (25 juni, 22.00 uur).

