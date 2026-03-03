NEC heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. In een zinderende en chaotische halve finale bleek de ploeg uit Nijmegen te sterk voor PSV, dat zijn finaledroom in rook zag opgaan. Na negentig enerverende minuten stond er een 3-2 eindstand op het bord.

De duels tussen NEC en PSV leverden de laatste edities volop spektakel op. In Nijmegen eindigde het treffen ruim een jaar geleden in 3-3, terwijl PSV in september met 3-5 aan het langste eind trok. Ditmaal was het al binnen zes minuten raak. Balverlies op het middenveld kwam PSV duur te staan. NEC schakelde razendsnel om en bereikte Bryan Linssen. Matej Kovar voorkwam een tegentreffer in eerste instantie nog, maar moest zich bij de tweede poging gewonnen geven: 1-0.

Vooraf werd een doelpuntrijk duel verwacht en na ruim een kwartier was het al twee keer raak. Joey Veerman veroverde de bal en bediende Ivan Perisic, die een perfecte voorzet afleverde. Ismael Saibari dook op voor het doel en kopte de bal achter NEC-keeper Jasper Cillessen: 1-1. Vier minuten later was de comeback al compleet, want Dennis Man kreeg alle ruimte van de NEC-verdedigers. De Roemeen schoof de bal op randje zestien gemakkelijk in de verre hoek: 1-2.

Daarmee was het spektakel voor rust nog niet voorbij. Vlak voor de 2-2 kreeg Lebreton al een grote mogelijkheid, maar Kovar bracht redding. Even later moest de doelman alsnog capituleren, toen Dasa de bal schitterend binnen volleerde: 2-2. In de tweede helft riepen zowel de spelers als het publiek van NEC om een vermeende rode kaart voor Wanner. De Duitser trok Chery naar beneden op randje zestien, maar werd slechts bestraft met een gele kaart.

De Goffert in vuur en vlam

In de 61e minuut ging het dak er alsnog helemaal van af in De Goffert. Lebreton krulde de bal perfect het strafschopgebied in, waar Önal er met een subtiele aanraking nét genoeg tegenaan zat. De bal verdween in het doel en zette het stadion in vuur en vlam: 3-2. Dat was ook meteen de eindstand. Daarmee staan de Nijmegenaren voor de zesde keer in de bekerfinale. Opmerkelijk genoeg werd er nog nooit één winnend afgesloten.

Belang van KNVB Beker

Voor PSV is het een enorme deceptie, want Peter Bosz benadrukte vóór het duel nog het belang van het bekertoernooi. "We hebben uitgesproken dat we de drie Nederlandse prijzen willen winnen. De eerste (Johan Cruijff Schaal, red.) hebben we aan het begin van het seizoen gewonnen, we zijn goed onderweg in de competitie en we zijn goed onderweg in de beker", vertelde Bosz, voor wie het dus een flinke streep door de rekening is.