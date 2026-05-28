Met Curaçao op het WK beleeft Dick Advocaat een nieuw hoofdstuk in zijn imposante loopbaan. In Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, de plek waar zijn trainerscarrière ooit begon, werkt de bondscoach toe naar het eindtoernooi. Opmerkelijk detail: de 78-jarige coach verblijft in dezelfde suite als 32 jaar geleden. "Ik heb hier mijn eigen hotelkamer", legt Advocaat uit, waarna hij een aanwezige verslaggeefster grappend uitnodigt om een kijkje te nemen.

De selectie van Curaçao heeft haar intrek genomen in Noordwijk, op een locatie met een rijke Oranje-historie. Jarenlang diende het hotel als vaste verblijfplaats van het Nederlands elftal, dat er ook tijdens het WK van 1994 met Advocaat neerstreek. Dat Curaçao nu op dezelfde plek verblijft, noemt hij vooral toeval. "Dat is helemaal geen bewuste keuze, want dit is voor ons eigenlijk onbetaalbaar", zegt Advocaat.

Credits naar Huis ter Duin

Volgens Advocaat mogen alle credits naar de eigenaren van het hotel. "Ze hebben er alles aan gedaan om ons hier te krijgen en daar zijn we ze heel erg dankbaar voor. We zullen zo'n WK niet snel nóg een keer meemaken, dus als je de voorbereiding dan hier kan beginnen, is dat natuurlijk geweldig. Dat zijn héél leuke dingen", gaat hij verder.

Dick Advocaat-penthouse

Opmerkelijk genoeg verblijft Advocaat in exact dezelfde hotelkamer als 32 jaar geleden. "Daar heb ik niet speciaal om gevraagd, maar ik heb hier gewoon mijn eigen suite: Dick Advocaat Penthouse", vertelt hij lachend. Daarbij wijst hij ook op de suites van Louis van Gaal en Bert van Marwijk in het hotel. Die opmerking maakt een verslaggeefster nieuwsgierig. "Ik ga straks wel even kijken", reageert ze.

Advocaat heeft zichtbaar plezier en kaatst de bal direct terug. "Dat is gevaarlijk hoor", grapt hij. Wanneer de verslaggeefster zegt dat ze buiten de deur blijft, antwoordt hij met een brede glimlach. "Ik doe de deur wel open hoor." Het Dick Advocaat Penthouse ligt op de elfde en hoogste verdieping van het hotel en beschikt onder meer over een eigen entree, een aparte slaapruimte en een luxe badkamer.

Mooie herinneringen aan 1994

Voor Advocaat betekende het trainingskamp van Oranje in 1994 de aftrap van een indrukwekkende trainersloopbaan. Toch wil hij niets weten van een symbolische afsluiting van zijn carrière als bondscoach. "Ik denk alleen: als je het zoveel jaar volhoudt, dan heb je het wel aardig gedaan", zegt hij met een lach.

Nederland werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Brazilië, daar denkt Advocaat met lede ogen aan terug. "Mijn grootste teleurstelling is de wedstrijd tegen Brazilië. De ene dag speelden we nog voor zestigduizend mensen en dag later was je helemaal alleen thuis...", besluit Advocaat lachend als een boer met kiespijn.

