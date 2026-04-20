De klinkende bekerwinst van AZ is niet alleen goed voor de sportieve prestaties, maar ook voor de financiële prestaties in Alkmaar. De club kan namelijk genieten van een verhoogde prijzenpot.

AZ had zondagavond in de Kuip geen kind aan NEC. Met een 5-1 overwinning spoelde AZ de bekerkater van vorig jaar weg. Vijf verschillende spelers maakte een doelpunt. Hiermee behaalde de club haar vierde bekerwinst, de eerste sinds 2013.

Verhoogde prijzenpot

Door de gewonnen finale ontvangt AZ ook het bijbehorende prijzengeld. Door het toetreden van Bitvavo tot de sponsoren en het veranderen van hoofdsponsor is de totale prijzenpot van de Eurojackpot KNVB aanzienlijk verhoogd; tot wel 42 procent.

Hierdoor gingen de premies voor in de eerste ronde al met duizend euro omhoog; van 12.500 euro naar 13.500 euro. Voor de finalisten ging de prijzenpot ten opzichte van vorig jaar nog rianter omhoog. Go Ahead Eagles kon na hun bekerwinst van vorig jaar 350.000 euro bijschrijven. AZ ontvang na hun winst van dit jaar 500.000 euro. Als verliezend finalist kregen de Alkmaarders vorig seizoen nog 200.000 euro. NEC ontvangt dit jaar 290.000 euro.

Verzekerd van Europa League

Door de verovering van 'De Dennenappel' van AZ plaatst de ploeg van Lee-Roy Echteld zich ook voor de competitiefase van de Europa League. Daar kan de club écht voor de grote geldbedragen spelen. Als startgeld ontvangen ze in ieder geval al ruim 4,3 miljoen euro. Al zullen de feestvierende Alkmaarders daar dinsdag, tijdens de huldiging van AZ, totaal niet mee bezig zijn.