Veel fans kunnen niet wachten tot de officiële huldiging van AZ als bekerwinnaar is en nemen zondagavond al een voorschot op de feestelijkheden in de stad Alkmaar. Het officiële gedeelte is nog zover weg en de fans én selectie zijn in zo'n opperbest humeur, dat er zondagavond een paar uur na de met 5-1 gewonnen bekerfinale tegen NEC al een spontaan feestje ontstond.

Spelers en staf van AZ worden na het winnen van de KNVB-beker uitgebreid gehuldigd in hun stad Alkmaar. Op de late zondagavond werd er al een spontaan feest bij het stadion ingelast, waar NH Nieuws live verslag van deed. De officiële huldiging volgt dinsdagavond, kondigen de gemeente Alkmaar en de club samen aan.

Enorme hoeveelheid vuurwerk

De spelers van AZ zijn zondagavond laat uitbundig bejubeld door een grote menigte supporters. Iets voor middernacht verscheen de AZ-selectie, die eerder op de dag de bekerfinale met 5-1 van NEC won, op het bordes van het AFAS Stadion in Alkmaar. De uitzinnige fans, uitgedost met vlaggen en sjaaltjes van AZ, dansten, zongen en juichten onder dat balkon, omringd door de rook van enorme hoeveelheden afgestoken vuurwerk en brandende fakkels, zo was te zien op een livestream van NH Nieuws.

'Parrott on fire'

Onder de fans bestond naast blijdschap ook vooral opluchting dat de verloren finale van vorig jaar door de ploeg was rechtgezet. De fans op het parkeerplein voor het stadion scandeerden enthousiast de namen van meerdere spelers. "Parrott on fire", klonk het bijvoorbeeld ter ere van de topscorer van AZ in het bekertoernooi, spits Troy Parrott.

Geen toespraken van spelers

De spelers op het bordes zongen zelf af en toe ook mee via een microfoon, maar zij gaven geen toespraken. Dat komt wellicht op dinsdag tijdens de officiële huldiging.

Officiële huldiging dinsdagavond

AZ won de finale zondag met 5-1 van NEC. Om dat te vieren, maken de spelers en de staf dinsdag aan het begin van de avond een bustour, waarna de feestelijkheden verdergaan bij het stadion.

'Onvergetelijke dag'

"De gemeente Alkmaar is trots op AZ en nodigt alle Alkmaarders uit om dit bijzondere moment samen met de spelers, staf en clubleiding te vieren", klinkt het. Wethouder Christiaan Peetoom (Sport) zegt dat hij als wethouder en supporter trots is op de bekerwinst. "Sport verbindt mensen en dat komt op dit soort momenten extra tot uiting. We willen de spelers en staf daarom op gepaste wijze huldigen en samen met supporters een onvergetelijke dag beleven."