AZ is na drie speelronden de trotse koploper en wil die status vanavond in eigen huis onderstrepen tegen Go Ahead Eagles, de nummer twee van de ranglijst. Excelsior en Sparta Rotterdam bijten het spits af, waarna ook PEC Zwolle en NEC in actie komen. Alle wedstrijden volg je in dit liveblog.

Excelsior - Sparta Rotterdam | 16:30 uur

Allereerst staat de stadsderby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam op het programma. Excelsior begon het seizoen met een klinkende 0-4 zege bij SC Cambuur, maar verloor vervolgens thuis van PSV (1-2). Sparta pakte vier punten uit drie wedstrijden nadat het de eerste thuiswedstrijd verloor van stadgenoot Feyenoord (0-1).

AZ - Go Ahead Eagles | 18:45 uur

Daarna is het de beurt aan koploper AZ, dat het opneemt tegen nummer twee Go Ahead Eagles. De Alkmaarders wonnen hun eerste drie duels met liefst 8 doelpunten voor en amper 1 tegen, en zijn daarmee de enige ploeg die nog foutloos is dit seizoen. Go Ahead Eagles volgt op de voet met 7 punten uit drie duels en vormt zo de eerste serieuze test voor AZ.

PEC Zwolle - NEC | 21:00 uur

Tot slot sluiten PEC Zwolle en NEC de avond af. PEC Zwolle boekte vorige week op bezoek bij sc Heerenveen de eerste zege en daarmee ook de eerste punten van het seizoen. NEC reist naar Zwolle na een zure domper bij Bodø/Glimt, waar een vroege rode kaart de Champions League-droom vroegtijdig de kop indrukte. Voor de Nijmegenaren is het een uitgelezen kans om de knop weer om te zetten richting de competitie.

Speelronde 4

De speelronde ging gisteren al van start met FC Groningen - Fortuna Sittard, dat in een doelpuntrijk duel met 2-3 naar de bezoekers ging. Lequincio Zeefuik speelde de hoofdrol met een treffer en een assist. Morgen wordt de speelronde afgesloten met nog eens vijf wedstrijden, waaronder de traditionele topdrie Ajax, PSV en Feyenoord.