De tweede helft is begonnen in De Kuip en Nederland staat teleurstellend op achterstand tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman gooide het roer na de eerste helft flink om. Inmiddels zijn alle basisspelers vervangen. Tot beter spel leidde het niet, de ploeg kijkt inmiddels zelfs tegen een achterstand aan. Volg het restant van de wedstrijd hieronder live.

Terwijl de stand op het scorebord nog altijd 0-0 is blijft Koeman nieuwe spelers inbrengen. Inmiddels zijn alle basisspelers, behalve Van Hecke vervangen. Zo heeft onder meer Marten de Roon zijn rentree gemaakt op het middenveld. Hij verving Frenkie de Jong. Ook Wout Weghorst is met een groot fluitconcert binnen de lijnen gekomen. De vele wissels lijken het spel van Oranje niet ten goede te komen. Buiten een gevaarlijk schot van Memphis is de ploeg van Ronald Koeman niet meer tot grote kansen gekomen.

De start van de tweede helft is was zo enerverend als die van de eerste helft. Met een grote kans voor Malen liet Oranje het opnieuw na om op voorsprong te komen. Even later was het ook Algerije dat op de deur klopte. Van Hecke wist ternauwernood met een knappe ingreep een achterstand te voorkomen. Het flink gewijzigde elftal van Ronald Koeman bleef zich stukbijten op het taaie Algerije.

In de tweede helft startte Oranje met vijf wissels. Memphis Depay, Robin Roefs, Justin Kluivert, Nathan Ake en Jorrel Hato kwamen in de ploeg voor Summerville, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberg en Verbruggen. Bondscoach Ronald Koeman kondigde daags voor de wedstrijd al aan dat hij veel gebruik zou gaan maken van zijn wissels in deze uitzwaaiwedstrijd. Hij gunde hiermee tegelijkertijd doelman Robin Roefs zijn debuut onder de lat bij Oranje.

Doelpuntloze eerste helft met gigantische kansen

Oranje had in de openingsfase van de eerste helft al een ruime voorsprong kunnen nemen. Eerst leek Reinders Nederland op voorsprong te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort daarna faalde Malen oog in oog met de Algerijnse doelman nadat debutant Summerville knap was doorgebroken. Even later kreeg ook Gakpo een grote kans, maar hij vond keeper Zidane op zijn weg. Aan de andere kant ontsnapte Nederland halverwege de eerste helft aan een achterstand. Van Hecke leed balverlies, waardoor Algerije gevaarlijk kon uitbreken, maar Van de Ven voorkwam met sterk verdedigend ingrijpen een vrijwel zekere treffer.

Nog voordat de bal rolde in De Kuip was er al sprake van een bijzonder moment in Rotterdam. De spelers van Oranje zorgden voor vertederende beelden door met familie het veld op te lopen. Na 8 minuten spelen was het ook Oranje dat tot de eerste grote kans kwam om op 1-0 te komen. Maar de goal bleef uit omdat Donyell Malen de paal raakte. Vlak daarna leek Oranje wel op voorsprong te komen via Reijnders, maar ging de vlag omhoog waardoor de voorsprong nog uitbleef.

Opstelling Oranje

Verbruggen; Wieffer, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

Een dag na de oefeninterland met Algerije stappen de selectie en staf op het vliegtuig naar New York. Daar volgt nog een mini-trainingskamp met als afsluiter een duel met Oezbekistan. Daarna vertrekt het naar het basiskamp in Kansas City.

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