Nederlandse clubs kennen grotendeels een zeer matig seizoen in de Europese competities, maar AZ is de uitzondering. De Alkmaarders staan in de kwartfinale van de Conference League en spelen donderdagavond het heenduel tegen Shakhtar Donetsk. Volg de ontwikkelingen hier live.

De wedstrijd wordt niet in Oekraïne, maar in de Poolse stad Krakau gespeeld. Shakhtar speelde bijna twaalf jaar geleden voor het laatst in Donetsk een thuiswedstrijd. Sindsdien zijn er geen wedstrijden meer in de Donbas Arena en dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog die Rusland met het land begon. Shakktar Donetsk - AZ vindt dus plaats in het Henryk Reymanstadion, de thuisbasis van Wisla Kraków.

In Polen hoopt AZ een grote stap naar de laatste vier van de Conference League te zetten. Waar Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles vroegtijdig sneuvelden in de Europese toernooien, houdt AZ de Nederlandse eer nog een beetje hoog. Na een 14e plaats in de competitiefase werden in de knock-outfase FC Noah en Sparta Praag verslagen.

Nare botsing

De wedstrijd begon al vrij snel met een groot schrikmoment. Shakhtar-voetballer Isaque Silva lag een paar minuten groggy op het veld na een harde botsing, waarna spelers van beide teams een cirkel vormden om hem af te schermen van de tv-beelden. Het was eigenlijk het enige écht noemenswaardige moment, want veel gebeurde er in de eerste helft niet. Na rust raakte Shakhtar nog de lat uit een vrije trap. Daar ontsnapte AZ, dat nauwelijks iets klaarspeelt.

Drie tegengoals voor AZ

Twintig minuten voor tijd ging het toch mis: Sven Mijnans kreeg de bal vlak voor de eigen zestien niet weg en zag vervolgens Pedrinho profiteren met een fenomenaal doelpunt. Hij joeg de bal snoeihard de kruising in en liet Jeroen Zoet kansloos. Plots was AZ wel ineens wakker en kreeg het kansen op een doelpunt.

Maar net op het moment dat de AZ'ers beter begonnen te spelen, ging het wederom fout: na een corner bleef de bal hangen en schoot Alisson raak: 2-0, amper twee minuten later lag ook de 3-0 er in. Na een flitsende aanval prikte Alisson wederom binnen.

Straf voor AZ-speler

AZ kampt met de nodige blessures. Zo zijn Peer Koopmeiners, Jordy Clasie en Denso Kasius er noodgedwongen niet bij. Ro-Zangelo Daal zou in de basis beginnen, maar hij werd bestraft door zijn eigen coach. Daal kwam namelijk te laat op de wedstrijddag en dat was ontoelaatbaar voor de trainer. "De eerste regel is dat je 100 procent je best doet. De volgende regel is dat ze op tijd komen. Als je dan te laat bent, kan ik niet meer terug", aldus de trainer.

Voor de Alkmaarders van Echteld zijn het belangrijke weken. Na het heenduel van donderdag wacht zondag een thuisduel met Heerenveen in de Vriendenloterij Eredivisie. Volgende week donderdag is de return met Shakhtar in Alkmaar, drie dagen later wacht de bekerfinale om de Eurojackpot KNVB Beker met NEC.