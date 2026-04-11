Voor NEC-aanvoerder Tjaronn Chery zijn het weken vol uitersten. Op het veld beleeft hij een sterk seizoen met de Nijmegenaren, maar daarbuiten stond zijn leven plots ook even op zijn kop door de zogeheten paspoortgate. Tegelijkertijd was er ook prachtig nieuws in huize Chery: de 37-jarige middenvelder werd voor de vierde keer vader.

En dus overheerst vooral het geluk bij de routinier van NEC. "Ik geniet er volop van", reageert Chery opgetogen voor de camera van Sportnieuws.nl. Je weet natuurlijk dat je wat minder slaap hebt, maar ik heb natuurlijk wel mijn vrouw. Ik ben sowieso niet de moeilijkste en heb er geen moeite mee om in de ochtend wakker te zijn. Uiteindelijk helpen we elkaar heel goed, dat vind ik het belangrijkste. En daarnaast hebben we een dochtertje van dertien, die helpt ons ook goed mee", legt hij uit.

Afleiding van het voetbal

Voor Chery is het gezinsleven de perfecte manier om even los te komen van het voetbal, dat juist in deze fase van het seizoen steeds meer aandacht vraagt. Met NEC strijdt hij volop om rechtstreekse plaatsing voor de Champions League, terwijl volgende week ook nog de bekerfinale tegen AZ wacht. Thuis probeert hij dat bewust achter zich te laten. "Ik ben altijd thuis met mijn familie, daar vind ik mijn afleiding. Daar ben ik weg van het voetbal."

De middenvelder moet lachen wanneer de vraag opkomt of het gezin misschien nog verder wordt uitgebreid. Zelf staat hij daar wel voor open, al denkt hij dat zijn vrouw daar anders over denkt. "Als het aan mij ligt, mogen er nog wel een paar meer", lacht hij. "Maar voor mijn vrouw is het denk ik wel klaar. We moeten gewoon genieten met z’n vieren. Ik ben blij dat iedereen gezond is."

NEC is helemaal hot

Ondertussen krijgt ook zijn gezin steeds meer mee van de euforie rond NEC, dat een uitstekend seizoen doormaakt. Vooral voor de kinderen is dat bijzonder om te merken. "Zij krijgen natuurlijk ook van buitenaf en van vrienden mee dat NEC helemaal hot is op dit moment. Dat is mooi om te zien. Het is wel leuk voor de familie dat zij het ook mee krijgen."

Zijn familie staat al zijn hele carrière dicht naast hem. "Mijn moeder en mijn vrouw alles meer hebben gemaakt vanaf toen ik echt opkomend was. Ik denk dat zij wel trots zijn en mooi vinden hoe ik mijn carrière heb uitgestippeld. Zij weten ook dat ik nog niet klaar ben, dus we zijn nog aan het genieten.”

Toch zijn ze niet elke week in het stadion te vinden. "Nee, mijn moeder komt nooit en mijn vrouw wil het liever ook met de kinderen op tv kijken. Maar ze gaan wel allemaal naar de bekerfinale, dus dat gaat helemaal goed komen", besluit hij lachend.