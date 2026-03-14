NEC zorgde tegen PSV voor een historische stunt door voor het eerst ooit te winnen in Eindhoven. Terwijl de euforie groot is en de Nijmegenaren plots volop meedoen in de strijd bovenin, blijft trainer Dick Schreuder opvallend rustig. Voor hem draaide de dag niet alleen om voetbal, maar ook om een emotionele familieherinnering. "Je weet dat het voor Alfred en zijn gezin een speciale dag is", stelt Schreuder.

Na de 2-3-zege staan de Nijmegenaren op gelijke hoogte met nummer twee Feyenoord met 49 punten, al hebben de Rotterdammers nog een wedstrijd tegoed. Maar van dromen over plek twee wil de trainer niets weten. "Ik kijk helemaal niet naar de tweede plek en laat me ook niet even gaan na zo’n historische zege", vertelt Schreuder tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Verleden bij PSV

Voor Schreuder was het een bijzonder weerzien met zijn oude club. Schreuder kwam op zijn vijftiende op het internaat van PSV in Geldrop terecht, gerund door Mart van den Heuvel en zijn vrouw Rita. Het gaf de zege extra lading. "Ik heb natuurlijk zeven jaar bij PSV gezeten, dus het doet me wel wat om hier voor de eerste keer als trainer te staan en dan ook nog te winnen. Ik zag net ook Mart van den Heuvel, mijn vader van het PSV-internaat, dus dat maakt het wel bijzonder."

Voor de familie Schreuder kreeg de dag nog een emotioneel tintje. Broer Alfred verloor op 14 maart 2006, precies twintig jaar geleden, zijn dochtertje. Het zesjarige meisje overleed aan de gevolgen van een hersentumor. De NEC-trainer stond daar ’s ochtends bij stil met een bericht op social media. "Jammer genoeg hoort deze dag erbij. Je weet dat het voor Alfred en zijn gezin een speciale dag is, dus ik heb er wel even over nagedacht", erkent hij.

Dromen van de tweede plek?

Er was echter ook ontlading. NEC is steeds dichter bij een wereldscenario: Champions League-voetbal. Het miljardenbal lijkt inmiddels binnen handbereik. Toch weigert Schreuder vooruit te lopen op zo'n stunt. "Voorafgaand aan het seizoen zei ik: als je als team gewoon goed bent en hard werkt, dan kan je het hoogste bereiken. Daarmee doelde ik eigenlijk op een plek in de top acht”, geeft Schreuder toe. "Ik weet dat het na een nederlaag ook allemaal anders kan zijn. Als de ploeg zo doorgaat en we eindigen bij wijze van spreken op plek zes, dan ben ik net zo trots."

Schreuder is op zijn hoede

Schreuder weet hoe snel het kan omslaan. Nog niet zo lang geleden kende NEC een mindere reeks met slechts twee punten uit vier wedstrijden. "Wij zullen echt door moeten gaan zoals we het nu doen en niet wéér zo’n fase moeten hebben zoals tegen FC Utrecht, Sparta, Ajax en Fortuna Sittard", gaat Schreuder verder.

De overwinning op PSV voelt voor buitenstaanders als een statement richting de concurrentie, maar ook daar nuanceert de trainer. "Ik denk dat het voor ons makkelijker voetballen is tegen de koploper dan tegen een ploeg als Heerenveen. Ondanks dat Heerenveen heel goed aan de bal is. Alleen tegen PSV heb je bij wijze van spreken niks te verliezen. En je hebt hier en daar ook wat geluk nodig soms", besluit Schreuder.