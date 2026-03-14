Kevin van Veen vocht de afgelopen jaren niet alleen zijn duels op het voetbalveld uit, maar ook in de rechtbank. De spits van FC Eindhoven werd veroordeeld voor verbale mishandeling van zijn ex-vrouw. Na de 2-1-zege in de Keuken Kampioen Divisie op Jong PSV vrijdagavond vertelt Van Veen er meer over.

Natuurlijk was de 34-jarige spits blij, nadat hij met een lob gescoord had voor FC Eindhoven. Maar hij bleek vooral blij omdat zijn privéleven in rustiger vaarwater is beland. “Het gaat allemaal veel beter, maar wel heel langzaam", zegt hij in gesprek met voetbalzender ESPN. “Ik voel me goed. Ik heb alle rechtszaken achter de rug. Dat is een hele erge druk van mijn schouders. Ik heb gelukkig bijna alles gewonnen."

Dochtertje

Die rechtszaken waren veelal in het buitenland, waardoor Van Veen heen en weer moest vliegen tijdens trainings- en wedstrijdweken. Door de veroordeling van verbale mishandeling kreeg hij een boete en een contactverbod. Daardoor zag hij zijn dochtertje twee jaar lang niet, maar nu is er weer contact mogelijk.

“Dat geeft heel veel rust", aldus de voetballer. "Er is een soort ouderschapsplan waarbij ik mijn dochter op normale termijnen mag zien. Daar heb ik hard voor moeten vechten en ik ben er helaas mijn voetbalcarrière door verloren. Mijn dochter is het allerbelangrijkste in mijn leven. Niet voetbal.”

'Woordenwisseling gehad met staf en trainer'

Van Veen is veelal invaller en is daar niet altijd even blij mee. “Ik heb een aantal keer een woordenwisseling gehad met de staf en de trainer. Omdat ik meer wil spelen. Nu heb ik kunnen laten zien dat ik meer kan brengen dan in tien minuten. Dat is fijn. Ik moet in de zomer hard trainen om fitter te worden dan ik de afgelopen twee jaar ben geweest. Ik heb nog steeds de honger.”