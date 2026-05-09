Mark van Bommel zit sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp FC al een tijdje zonder club, maar daar kan binnenkort verandering in komen. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal wordt namelijk in verband gebracht met een trainersklus in Turkije.

Bij Fenerbahçe is veel onrust. De huidige voorzitter Sadettin Saran ligt onder vuur door problemen buiten het voetbal én omdat de club waarschijnlijk opnieuw naast de Turkse titel grijpt. Daarom worden begin juni voorzittersverkiezingen gehouden.

Van Bommel als beoogde trainer

Oud-voorzitter Aziz Yildirim wil terugkeren bij de club. Volgens Turkse media wil hij Van Bommel als trainer aanstellen als hij de verkiezingen wint. Die kans lijkt volgens Turkse analisten aanzienlijk: Yildirim zou de beste papieren hebben om president te worden van de grootste en populairste club van Turkije.

Daarnaast heeft Yildirim zelfs al contact gezocht met Van Bommel, zo meldt de gerenommeerde Turkse krant Fanatik. De Nederlander zou ook openstaan voor een avontuur bij Fenerbahçe. Of Van Bommel dus weer aan de slag mag als trainer hangt dus af van de uitslag van de verkiezingen bij de club. In juni zal daar meer duidelijkheid over komen.

Geblesseerde zoon

Het afgelopen jaar hield Van Bommel zich vooral bezig met de revalidatie van zijn zoon Ruben. De PSV-aanvaller liep vroeg in het seizoen een kruisbandblessure op, maar is inmiddels bijna helemaal hersteld. Hij kan naar verwachting weer volledig meedoen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daardoor lijkt er voor vader Van Bommel weer ruimte te komen voor een nieuwe baan als trainer.

Succes in België

De voormalig international was eerder al trainer van clubs als PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC. Bij die laatsgenoemde beleefde hij in zijn eerste seizoen een groot succes. In zijn eerste seizoen won hij met de Belgische club meteen de landstitel én de beker.

Dat was de eerste landstitel voor Antwerp in 66 jaar. Een seizoen later won Van Bommel met Antwerp ook nog de Belgische Supercup. Toch verliep zijn tweede jaar minder goed. Ook werd duidelijk dat de club te veel geld had uitgegeven en flink moest bezuinigen. Daardoor kwam er uiteindelijk een einde aan zijn periode bij Antwerp.

