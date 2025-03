Deze PSV-legende is de meest gehate man in Amsterdam: 'Hij was écht een verschrikking'

Iedereen die Ajax lief heeft, heeft een pesthekel aan Mark van Bommel. De legendarische oud-PSV'er staat model voor alles waar men in Amsterdam allergisch voor is. Maar waar komt die haat jegens de oud-middenvelder vandaan? Sportnieuws.nl gaat op zoek naar antwoorden en belicht het verleden van Van Bommel.

Tijdens de gloriejaren van Fortuna Sittard groeide Van Bommel al uit tot een ware ‘Ajax-plaaggeest’ door vier keer puntenverlies toe te brengen aan de Amsterdammers. Maar het was bij PSV toen de gespannen relatie tussen Ajacieden en de oud-middenvelder echt vorm kreeg.

Eén van de uitgesproken Ajacieden die een hekel heeft aan Van Bommel, is voormalig profdarter en fervent Ajax-supporter Vincent van der Voort. "Hij was écht een bloedzuiger. Hij had alles in zich wat irritant is bij een speler van de tegenstander."

'Écht een verschrikking'

Van der Voort genoot bij Oranje dan wél weer van de middenvelder. "Dan vond ik het héérlijk, maar tegen Ajax vond ik hem écht een verschrikking. Hij haalde bij iedereen het bloed onder de nagels vandaan. Daar kan je je zó ergeren, omdat ze alles doen om te winnen. Dat moet natuurlijk ook, maar als dat tegen jou is...", vertelt hij zuchtend in de Sportnieuws.nl-voetbalshow in aanloop van PSV-Ajax. "Hij had het ook altijd naar zijn zin in de ArenA, want ze wonnen daar bijna altijd."

Dé dag van Mark van Bommel tegen Ajax

Van Bommel was de onmisbare PSV-schakel en speelde zijn beste duels juist tegen de grote rivaal Ajax. De absolute klapper kwam op 20 maart 2005 in de Amsterdam ArenA, tijdens een cruciaal duel in speelronde 26. Koploper PSV nam het op tegen Ajax, de nummer drie van dat moment. Bij winst zou het kampioenschap voor de Eindhovenaren vrijwel zeker zijn. Van Bommel begreep die opdracht als geen ander en liet zich flink gelden en scoorde een hattrick.

Opnieuw was het die ongrijpbare 'klootzak' die voor PSV-succes zorgde tegen Ajax. De oud-international had in de voorgaande edities óók al drie keer gescoord tegen de Amsterdammers en bracht zijn totaal daarmee op zes. Opvallend genoeg scoorde Van Bommel tegen geen enkele andere club vaker dan tegen Ajax. Zijn aanwezigheid bij PSV stond garant voor succes. In zes seizoenen pakte de club vier landstitels én voegden ze één KNVB-beker toe aan hun prijzenkast.

Commentator Frank Snoeks vatte de hattrick van de middenvelder op die specifieke dag treffend samen: "Het is dé dag van de geboren Maasbrachter en een demasqué van Ajax van jewelste." Veertien jaar later hoefde de toenmalig trainer van PSV dan ook niet lang na te denken over zijn mooiste editie van Ajax-PSV. Binnen een milliseconde antwoordde Van Bommel met een grote grijns: "2005."

Echte Ajacieden hekelen Van Bommel óók

Ex-Ajacieden Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder benadrukken dat het niet de doelpunten waren, die het zo lastig maakten om tegen Van Bommel te spelen. "Hij was echt vervelend, hij was gewoon een klootzak. Het was écht verschrikkelijk", zei Van der Vaart tijdens een aflevering van Rondo, terwijl hij naar tafelgenoot Van Bommel wees.

"Hij had vier keer rood moeten hebben voor ellebogen, maar heeft die niet gekregen. Ik gaf John de Jong een schopje en kreeg wél rood. En Mark? Die stond alleen maar te lachen" Sneijder sluit zich daarbij aan. "Hij kwam overal mee weg, overal."

