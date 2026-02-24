Oud-topvoetballer Wim Kieft is het eens met alle kritiek die Erben Wennemars kreeg tijdens de Olympische Winterspelen. De analist laat weten dat hij het gedrag van de oud-schaatser ‘wat overdreven’ vond tijdens de races van zijn zoon Joep in Milaan.

Bij de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt het onderwerp Olympische Winterspelen besproken als Kieft even ingrijpt. "Die vader Wennemars… Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik kan daar heel slecht tegen." Daarmee doelt Kieft op het fanatieke meeleven van de oud-topschaatser toen zijn zoon op het ijs stond bij de 500, 1000 en 1500 meter.

Johan Derksen

Kieft is niet de enige die het fanatieke meeleven van Wennemars wat overdreven vond. Eerder liet ook Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen zich al uit over het gedrag van de oud-schaatser. De analist noemde het een 'combinatie van enthousiast en ADHD die ik vervelend vind worden'.

De 63-jarige Kieft legt ook uit waarom hij zich irriteerde aan het gedrag van Wennemars. "Alles vind ik erg. Het neigt naar ietwat overdreven allemaal. Natuurlijk is het leuk en natuurlijk leef je mee met je zoon. Maar als je een beetje verstandig bent, dan weet je ook dat die camera op jou gericht staat als die jongen die 1500 meter gaat rijden. Dat wilde ik even kwijt."

Kjeld Nuis

Naast het gedrag van Wennemars was er nog een irritatiepunt van Kieft tijdens de Olympische Winterspelen. Daar speelde Kjeld Nuis en zijn ereronde na het winnen van brons op de 1500 meter een grote rol in.

"Ik kan er ook niet goed tegen dat Kjeld Nuis dan 3,5 ronde in ontbloot bovenlijf gaat schaatsen. Je kan ook na één rondje denken dat je pak open staat. Dat vind ik jammer", vertelt Kieft over de ereronde van de Nederlandse topschaatser.

René van der Gijp

Kieft zijn tafelgenoot bij de podcast, René van der Gijp, haalt een ander voorbeeld van een vader-zoonband in de sport aan. Hij noemt Max en zijn vader Jos Verstappen. De oud-coureur stond ook vaak op de voorgrond bij races van zijn zoon, maar is later meer en meer naar de achtergrond verdwenen.