Wout Weghorst heeft een bijzondere mijlpaal bereikt vrijdagavond bij de interland Nederland-Noorwegen. De supersub van Ronald Koeman werd in de slotfase het veld ingebracht. Daarmee staat hij voor de 50e keer op het veld voor het Nederlands elftal. Dat is een bijzondere mijlpaal voor de kleurrijke Ajax-spits.

Wout Weghorst was zich maar al te goed bewust van dit heugelijke moment. Hij had, zo schreefTubantia, tal van vrienden en famillie uitgenodigd voor de interland tegen Noorwegen. Hij begon dan wel niet in de basis van Ronald Koeman, maar had een grote kans op een invalbeurt omdat het een vriendschappelijke interland is. Koeman kreeg 8 wisselbeurten en daar was Weghorst natuurlijk één van.

Debuut Wout Weghorst

Weghorst is een belangrijke speler voor het Nederlands elftal en is vooral op toernooien van groot belang. Iedereen zal zich de goal van Weghorst herinneren tegen Argentinië op het WK in 2022. De fameuze vrije trap van Teun Koopmeiners en de afwerking van Weghorst in blessuretijd is een historisch moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.

Weghorst debuteerde op 23 maart 2018 in de interland Nederland-Engeland in de Johan Cruijff ArenA. Het werd toen 0-1 voor Engeland. Bijzonder feitje: hij debuteerde onder huidige bondscoach Koeman. In zijn interlandcarrière voor Oranje heeft hij 14 keer gescoord en gaf hij driemaal de assist.

Jubileum Donyell Malen

Overigens is het voor Donyell Malen ook een bijzondere wedstrijd. Hij stond in de basis tegen Noorwegen en stond ook voor de 50e keer op het veld namens het Nederlands elftal. Malen debuteerde ook onder Ronald Koeman op 6 september 2019. Hij maakte in die 50 duels 13 doelpunten en gaf 9 assists.

Nederland oefent dus tegen Noorwegen en dinsdag zal de ploeg van Koeman het opnemen tegen Ecuador in de laatste oefenwedstrijd van deze periode.