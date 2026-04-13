Oranje Leeuwin Damaris Egurrola is onder bondscoach Arjan Veurink één van de vaste namen op het middenveld. Door de vele afwezigen is zelfs één van de oudere speelsters in de selectie met haar 26 jaar. "Oma? Ik ben een beetje ouder...", zegt ze lachend.

Egurrola is in de Verenigde Staten geboren als dochter van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze speelde een aantal oefeninterlands voor Spanje, maar besloot daarna over te stappen naar Nederland. Egurrola kan dinsdag tegen Frankrijk haar vijftigste interland voor Oranje spelen. "Er zal veel familie van mij op de tribune zitten. Dat is heel leuk", zegt de controleur desgevraagd tegen Sportnieuws.nl op de persconferentie.

Egurrola helemaal opgeleefd

Voor de 26-jarige Egurrola wordt het hoe dan ook een bijzonder duel. "Voor mij is het een héél leuke wedstrijd en ook bijzonder, omdat ik al vijf jaar in Frankrijk speel", doelt ze op haar tijd bij Olympique Lyon. "Ik voel me wel een beetje Frans en heb heel veel teamgenoten die ik van Lyon ken." Egurrola lijkt zeker te zijn van een basisplaats op het middenveld, ondanks de problemen centraal achterin. "Als er écht nood is, kan dat. Ik zie haar als een zes", zei Veurink.

Egurrola maakte alweer ruim vier jaar geleden haar debuut voor Nederland, in een met 12-0 gewonnen wedstrijd tegen Cyprus, maar tóch is ze nu pas écht zeker van haar plek. Onder Andries Jonker was ze voornamelijk wissel. "Ik ben heel dankbaar dat ik meer mag spelen en dat ik confidence krijg van Arjan", zegt ze in één van de zeldzame interviews in het Nederlands. Over haar band met de voorganger van Veurink weigert ze zich uit te laten. "Daar wil ik niet te veel over praten, maar nu ben ik blij. Ik kan mijzelf laten zien."

Hilariteit om Egurrola

De Spaans-jeugdinternational, die overigens prima uit haar woorden komt in het Nederlands, krijgt de lachers op haar hand als er gevraagd wordt naar haar bijnaam in de groep. "Oma? Ik ben wel een beetje ouder, ja...", lacht Egurrola, die pas 26 jaar is maar nu wel één van de oudsten van de groep is. "Ik vind het leuk om de youngsters te zien en zie heel veel kwaliteit en persoonlijkheid bij de meiden."

Egurrola wijst er ook op dat de 'gouden generatie' van de Oranje Leeuwinnen, die onder meer het EK van 2017 won en in 2019 de WK‑finale haalde, langzaam naar de achtergrond verdwijnt. "We mogen die lichting niet vergeten, maar we willen wel bouwen aan een nieuwe legacy", zegt ze. Volgens Egurrola is de balans in de selectie goed. "De mix van ervaren speelsters en youngsters is perfect."

WK-kwalificatie

De Oranje Leeuwinnen spelen deze week twee keer tegen Frankrijk in de WK‑kwalificatie. Eerder in de groep speelde Nederland gelijk tegen Polen (2-2) en won het van Ierland (2-1). Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2027 in Brazilië. Frankrijk gaat na twee speelronden aan kop met zes punten. Nederland staat tweede met vier punten, gevolgd door Polen en Ierland.

De eerste ontmoeting met Frankrijk staat op 14 april op het programma in Breda. Vier dagen later, op 18 april, volgt de return in het Franse Auxerre tegen het Europese topland.