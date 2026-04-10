Topvoetbalster Kerstin Casparij richt zich met de Oranje Leeuwinnen op kwalificatie voor het WK 2027, maar de rechtsback van Manchester City haalde vorig jaar om een heel andere reden het nieuws. Samen met haar vriendin Ruth Brown ging ze namelijk viral in een wereldwijde campagne van datingapp Tinder. Het leverde niet alleen miljoenen views op, maar ook een stortvloed aan reacties.

Casparij heeft al jaren een relatie met de Britse Brown. De twee leerden elkaar kennen via Tinder en besloten hun eigen liefdesverhaal juist via een campagne met dat platform wereldwijd te delen. Dat idee groeide uiteindelijk uit tot een internationale campagne van de datingapp. "We hebben héél veel positieve reacties gekregen", vertelt Casparij desgevraagd aan Sportnieuws.nl.

Viral liefdesverhaal

Dat hun verhaal zo’n groot bereik kreeg, hadden Casparij en Brown van tevoren niet verwacht. Toch kijken ze met een goed gevoel terug op het project. "Het was héél erg leuk om te doen en we hebben zowel van fans als medespeelsters héél veel leuke reacties gehad", legt Casparij uit.

De Oranje-international staat erom bekend dat ze zich geregeld uitspreekt en zich inzet voor de LHBTI-community. Volgens de verdediger past dat ook bij wie ze is. "Ik hou ervan om met mensen te connecten en ben uitgesproken. Het is ook gewoon leuk dat ons verhaal herkend wordt en we waren hartstikke happy met het eindresultaat."

Reacties van over de hele wereld

Veel mensen deelden hun eigen verhaal nadat ze de campagne van Casparij en Brown hadden gezien. Wat is haar het meest bijgebleven? "Ik denk dan vooral het verhaal van mensen die laten weten dat ze zich geïnspireerd voelen. Je ziet héél veel mooie verhalen voorbij komen. Dat is natuurlijk ook precies de reden waarom we dit graag wilden doen."

De campagne bleef bovendien niet alleen bij fans hangen. "Ook van speelsters van andere clubs hebben we wel gehoord dat ze het heel leuk en gaaf vonden. Dat maakt de campagne heel erg leuk", gaat Casparij verder.

Groot bereik op sociale media

De partner van Casparij is bijzonder populair op social media. Op Instagram heeft ze inmiddels ruim 15 duizend volgers, terwijl Casparij meer dan 100 duizend volgers heeft. Toch voelt de Oranje Leeuwin geen druk om dat te gebruiken voor maatschappelijke statements. "Ik doe het écht puur omdat ik het leuk vind. Ik vind de connectie ook leuk. Dat is ook een beetje mijn manier van een beetje creatief zijn", sluit ze lachend af.

