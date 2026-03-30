Jong Oranje heeft zich maandag eindelijk weer eens van de goede kant laten zien. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger verloor afgelopen week van Jong Noorwegen en lijkt daarmee naar deelname aan het EK te kunnen fluiten, maar wist de leeftijdgenoten van België in een oefenwedstrijd wel te verslaan.

Jong Oranje was in Venlo met 2-1 te sterk en herstelde zich zo enigszins van de pijnlijke nederlaag van vrijdag bij Jong Noorwegen (3-2) in de EK-kwalificatie. Deelname aan het EK voetbal in 2027 in Albanië en Servië is door die nederlaag ver weg voor Nederland.

De Noren stevenen door die zege af op groepswinst en daarmee directe plaatsing. Als Noorwegen dinsdag wint van hekkensluiter Slovenië dan kunnen ze door Nederland niet meer ingehaald worden. Jong Oranje moet met Bosnië en Herzegovina en Israël strijden om de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Volledig gewijzigd Jong Oranje

Reiziger begon tegen België met een op alle posities gewijzigd basiselftal. Uit een hoekschop van debutant Ayoub Oufkir van AZ kopte spits Devin Haen Jong Oranje in de 13e minuut op voorsprong. Zonder topscorer Haen verloor Willem II zaterdag in de eerste divisie met 2-0 van De Graafschap.

Oufkir, die bij de groep werd gehaald als vervanger van zijn geblesseerde ploeggenoot Ro-Zangelo Daal, verdubbelde in de 37e minuut de voorsprong door oud-PSV'er Matteo Dams knap uit te spelen en de bal in de verre hoek te plaatsen.

In de tweede helft miste Ernest Poku in de 73e minuut een grote kans voor Jong Oranje, waarna Norman Bassette de eindstand op 2-1 bepaalde.