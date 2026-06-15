Feyenoord lijkt na het ontslag van Robin van Persie de nieuwe hoofdtrainer gevonden te hebben. De Rotterdammers zouden op het punt staan om clubicoon Giovanni van Bronckhorst binnen te halen als coach.

Van Bronckhorst keert volgens ESPN en transfergoere Fabrizio Romano terug als hoofdtrainer van Feyenoord. De 51-jarige trainer gaat, als de laatste formaliteiten zijn afgewikkeld, een contract voor twee seizoenen tekenen bij de Rotterdammers. Sipke Hulshoff krijgt een belangrijke rol in de staf van Van Bronckhorst.

De twee werkten het afgelopen seizoen ook al samen, maar toen bij Liverpool. Daar waren ze samen assistent van Arne Slot. Hulshoff werkte daarvoor met Slot ook al jarenlang samen bij Feyenoord en werd met de club kampioen in 2023.

Van Bronckhorst was eerder van 2015 tot en met 2019 trainer van Feyenoord. In 2017 werd hij voor het eerst in achttien jaar kampioen met de Rotterdammers. Daarnaast won hij tweemaal de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Van Bronckhorst was in het verleden ook speler van Feyenoord.

Ontslag Van Persie

Feyenoord was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat Robin van Persie eerder deze maand ontslagen werd. Hij eindigde na een moeizaam seizoen als tweede met de Rotterdamse club en stelde daarmee Champions League-voetbal veilig. Zelf was hij er vervolgens van overtuigd ook het komende seizoen trainer te zijn, maar dat bleek niet het geval nadat de nieuwe directie aantrad.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux namen de taken over van Dennis te Kloese, die de afgelopen jaren een dubbelrol vervulde. Te Kloese stelde Van Persie aan en bleef altijd achter hem staan. De nieuwe directie liet bij de eerste persconferentie echter in het midden of de voormalig topspits aan zou blijven. De evaluatie zou daarbij doorslaggevend zijn en die pakte verkeerd uit voor Van Persie.

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