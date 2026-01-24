Oranje-international Xavi Simons heeft in een video openhartig verteld over de slopende ziekte van zijn oma. Zijn oma, die naar eigen zeggen voelt als tweede moeder, lijdt aan Alzheimer. Dat markeert dan ook een van de redenen voor de aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur om zich samen met zijn club in te zetten voor mensen die aan Alzheimer lijden.

Deze maand was Simons namens zijn club in samenwerking met de Alzeimher's Society aanwezig bij een speciale activiteitendag voor mensen die lijden aan de ziekte. Daar had Simons dan ook een bijzondere reden voor. De middenvelder weet als geen ander wat de ziekte met mensen en hun naaste omgeving kan doen.

"Alzheimer is een ziekte waar mijn oma aan lijdt", vertelt Simons openhartig in een video van The Spurs, terwijl zijn oma naast hem op een bank zit. "Ze heeft wat informatie over dingen in het leven verloren en dat is een beetje zwaar, want ik heb de vrouw gekend die zij was en ergens nog steeds is. Het is een herinnering voor ons dat, wanneer wij wakker worden, wij geluk hebben dat ze nog steeds onder ons is. Dat is het belangrijkste voor ons."

'Dat vergeet ik soms'

"De relatie die zij altijd had, niet alleen met mij, maar ook met mijn oudere broer en zus voelde als een soort tweede moeder. We proberen te genieten van alle momenten die wij samen hebben", legt Simons uit. "Zeker in mijn situatie; ik heb het zo druk in het dagelijks leven dat ik soms een beetje vergeet hoe mooi het leven eigenlijk is en hoe mooi kleine dingen kunnen zijn."

"Alzheimer kan plotseling komen, bij iemand bij wie je het niet verwacht, zoals bijvoorbeeld bij mijn oma. Het is een verdrietige ziekte, maar tegelijkertijd geniet ik daardoor meer van onze momenten samen dan toen ik klein was", aldus Simons, die in de video tevens een rondleiding geeft aan zijn oma op het trainingscomplex van zijn club. Ook zijn oma zelf komt nog even aan het woord. Ze vertelt hoe trots ze op haar kleinzoon is en dat ze hem de wereld gunt.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.