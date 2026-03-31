Het werd een totaal andere les die Ronald Koeman uit het duel met Ecuador kan halen. Een rode kaart in de 11e minuut zette alles op zijn kop. Dan moet Oranje in staat zijn met zo'n tegenslag om te gaan, maar dit was niet het geval. Een boel spelers vielen door de mand bij het oefenduel en dat moet toch zorgen baren bij de bondscoach. Dit is het Nederlands elftal op rapport.

Totaal onverwacht heeft Oranje kunnen oefenen hoe ze omgaan met een vroege rode kaart, mocht dat gebeuren op het WK. 80 minuten lang stonden de Nederlanders met 10 man op het veld na een krankzinnige actie van de scheidsrechter. De ongelukkige Denzel Dumfries trok aan de noodrem bij de doorgebroken Gonzalo Plata en moest dat bekopen met een rode kaart. Daarmee werd hij al gauw de schlemiel van de wedstrijd, want op de rode kaart viel werkelijk niks af te dingen.

Geen kans meer voor Oranje

Het ging allemaal van kwaad tot erger na dat ene moment. Mark Flekken veroorzaakte een penalty met een onbesuisde actie, wat totaal niet slim is als je al zo vroeg met een man minder staat. Hij schoffelde Plata onderuit, maar kon hem prima voor zich houden. Verder viel Flekken de gehele wedstrijd tegen met vreemde keuzes en speelde hij de bal meermaals blind naar voren terwijl hij alle tijd had.

Oranje moest tegen alle verwachtingen in een lesje verdedigen uitvoeren en daarin faalde het team toch opzichtig. Koeman paste tot twee keer toe het speelplan en formatie aan, maar kreeg zijn team niet meer aan de praat. Dat is een zorgelijke constatering. Op het WK verwacht je dat Oranje om kan gaan met zo'n tegenslag. Oranje probeerde de opbouw erin te houden, maar dat ging meermaals mis. Ook stonden ze verdedigend af en toe te schutteren. Stefan de Vrij en Nathan Aké spelen weinig bij hun clubs en dat was overduidelijk te zien.

Dramatisch duo

Hoe het duo Aké en De Vrij af en toe verdedigde was niet het niveau dat Oranje nodig heeft. Dat zorgde meermaals voor gevaarlijke situaties waarin ze Flekken moesten bedanken dat Oranje niet op achterstand kwam. Koeman wilde graag spelers nog een kans geven om gezien te worden tegen Ecuador, dat lukte niet na de rode kaart. Maar door het optreden van De Vrij en Aké kan Koeman ook een conclusie trekken. Namelijk dat zij misschien minder betrouwbaar zijn dan hij had gehoopt, vanwege het gebrek aan speeltijd.

Brian Brobbey

Een lichtpuntje is Brian Brobbey die in dit duel al gauw zijn meerwaarde liet zien. Hij is nog sterker geworden aan de bal in Engeland en heeft geleerd mee te voetballen met de rug naar de goal. Ook met 10 man bewees Brobbey dat hij van waarde kon zijn als enige aanspeelpunt in de aanval van Oranje. Wel mag hij worden afgerekend op de levensgrote kans die hij om zeep hielp in de 67e minuut. Dat had de winnende goal van Oranje moeten zijn.

In zijn totaliteit zijn de zorgen voor Oranje, in aanloop naar het WK, alleen maar toegenomen. Tegen Noorwegen imponeerde de ploeg van Koeman al niet en tegen Ecuador konden ze niet omgaan met de vroege rode kaart. Het is allesbehalve een goede laatste oefenperiode richting het WK.

Oranje op rapport

Mark Flekken - 5

Denzel Dumfries - (niet genoeg minuten gespeeld)

Virgil van Dijk - 5,5

Stefan de Vrij - 4,5

Nathan Aké - 4,5

Jerdy Schouten - 5,5

Quinten Timber - 5

Xavi Simons - 5,5

Donyell Malen - (niet genoeg minuten gespeeld)

Brian Brobbey - 6

Cody Gakpo - 6

Lutsharel Geertruida - 5,5

Micky van de Ven - 5,5

Jeremie Frimpong - (niet genoeg minuten gespeeld)

Jan Paul van Hecke - 5,5

Wout Weghorst - (niet genoeg minuten gespeeld)

Jorrel Hato - (niet genoeg minuten gespeeld)

Teun Koopmeiners - (niet genoeg minuten gespeeld)

Luciano Valente - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 5