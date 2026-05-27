De 26 spelers van het Nederlands elftal die meegaan naar het WK voetbal zijn bekend. De selectie van bondscoach Ronald Koeman werd woensdag bekendgemaakt. Bekijk hieronder welke spelers mee mogen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Eigenlijk zou Koeman maandag al zijn selectie bekendmaken, maar hij deelde even later mede daar toch nog twee dagen mee te wachten. "Zo weten we zeker dat de spelers die wij selecteren goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen", zei hij destijds. Met die extra bedenktijd is hij tot onderstaande selectie gekomen.

WK-selectie Nederlands elftal

Keepers: Verbruggen, Flekken, Roefs

Verdedigers: Aké, Van Dijk, Dumfries, Hato, Van Hecke, J. Timber, Van de Ven

Middenvelders: Gravenberch, De Jong, Kluivert, Koopmeiners, Reijnders, De Roon, Til, Q. Timber, Wieffer

Aanvallers: Brobbey, Depay, Gakpo, Lang, Malen, Summerville, Weghorst

Memphis Depay zit ook gewoon bij de selectie van Oranje. De topscorer aller tijden maakte pas afgelopen weekend zijn rentree na blessureleed, maar krijgt dus gewoon het vertrouwen van Koeman. Dat geldt ook voor verdediger Jurriën Timber, die nog altijd herstellende is van een blessure.

Frimpong en De Vrij ontbreken

Opvallende afwezigen zijn Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij. De rechtsback van Liverpool was erbij tijdens het vorige EK en speelde sindsdien ook regelmatig, maar is niet opgeroepen. Ook De Vrij was altijd een vast onderdeel van de selectie van Koeman, maar liep afgelopen weekend een blessure op en ontbreekt daarom.

Terugkeer De Roon en debutant Summerville

Marten de Roon zit wel bij de selectie voor het WK. Hij kreeg twee jaar geleden van Koeman nog te horen dat hij niet meer nodig was bij Oranje, maar kwam na de blessure van PSV'er Jerdy Schouten toch weer in beeld. De middenvelder van Atalanta reist dan ook af naar het WK. Dat geldt ook voor Guus Til, maar niet voor Kees Smit. Het talent van AZ debuteerde tijdens de vorige interlandperiode, maar zal er op het WK niet bij zijn.

Crysencio Summerville is misschien wel de opvallendste naam in de selectie. Koeman gaf eerder aan eigenlijk enkel spelers mee te willen nemen die al eerder bij de selectie hadden gezeten, maar dat is bij de aanvaller van West Ham United niet het geval. Hij was tijdens de vorige interlandperiode geblesseerd. Summerville gaat desondanks mee.

WK voetbal

De selectie van bondscoach Koeman komt uiteindelijk op 30 mei samen in Zeist om zich voor te bereiden op het WK. Op 3 juni spelen zij nog een wedstrijd in De Kuip tegen Algerije, waarna ze de volgende dag naar Amerika vliegen. Daar zullen zij op 8 juni in New York de allerlaatste oefenwedstrijd spelen tegen Oezbekistan.

Het WK start op 11 juni, maar Oranje speelt haar eerste wedstrijd pas op 14 juni tegen Japan. Daarna spelen ze op 20 juni tegen Zweden en sluiten vervolgens de groepsfase af op 26 juni tegen Tunesië.

