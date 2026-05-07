De mannen van Manchester City lijken de zinderende titelrace met Arsenal te gaan verliezen, maar de club zal sowieso niet met lege handen staan. De vrouwenploeg met Vivianne Miedema en Kerstin Casparij werd woensdagavond landskampioen door een misstap van de vrouwen van Arsenal. Dat leidde tot groot feest bij de selectie, maar Miedema was daar niet bij. Haar ploeggenoten staken haar dan ook een hart onder de riem.

Chelsea werd de afgelopen zes jaar kampioen van Engeland bij de vrouwen, maar zij waren na afgelopen weekend al kansloos voor de titel. Manchester City staat met nog één duel te gaan tenslotte zes punten voor. Arsenal stond er voor woensdag zelfs elf achter, maar door een bizar verschil in het gespeelde wedstrijden maakten zij nog altijd kans.

Waar de meeste andere teams nog maar één duel moesten spelen, had Arsenal er liefst vier te gaan. De eerste van de inhaalduels speelde de ploeg van de Nederlandse coach Renée Slegers woensdag tegen Brighton en die moest gewonnen worden om de titelrace levend te houden. Met Daphne van Domselaar en Victoria Pelova in de basis werd het echter 1-1.

Steun voor afwezige Miedema

Manchester City is daardoor na tien jaar weer kampioen en dat leidde tot groot feest bij de speelster, die samen naar de wedstrijd van Arsenal hadden gekeken. Direct na het laatste fluitsignaal ging het helemaal los en vlogen ze elkaar in de armen.

Oranje Leeuwin Miedema was echter niet van de partij bij het feest. Zij ontbreekt sinds begin april vanwege familieomstandigheden en was er ook niet bij tijdens de interlands van Nederland tegen Frankrijk. Haar ploeggenoten waren haar echter niet vergeten, want zij hadden ook een shirtje bij zich met de naam van Miedema achterop zodat ze er toch een beetje bij was.

Finale FA Cup

Voor City kan het seizoen nog mooier worden, want komend weekend speelt het de finale van de FA Cup tegen Chelsea. De twee teams trappen zondag om 16.30 uur af. Opvallend genoeg is dat precies dezelfde finale als in de FA Cup voor mannen.

