Voetballers en muziek maken: het blijft een combinatie die steeds weer terug komt. Topvoetballer Luis Diaz is de volgende in het rijtje. De buitenspeler van Bayern München treedt in de voetsporen van muzikale spelers als Noa Lang en Ryan Babel.

Díaz van Bayern München heeft ook ambities in de muziek. De Colombiaanse aanvaller heeft het lied 'La Promesa' (de belofte) met bijbehorende videoclip uitgebracht. Díaz heeft het nummer gemaakt samen met Juanda Iriarte en Nelsen, twee vooraanstaande beoefenaars van de champeta, een Afro-Colombiaans muziekgenre met dans.

"Dit nummer komt recht uit mijn hart", schreef Díaz op Instagram. "Het is het resultaat van een lange reis, van geloof, hard werken en liefde. Een reis waarin God heeft gehandeld en waarin mijn familie met en voor mij heeft gestreden." Volgens Díaz verwijst de titel van het nummer naar een belofte die hij aan zijn familie deed: een huis kopen met het geld dat hij verdiende met voetballen.

Bijzondere carrière

De 28-jarige Colombiaan speelde zeven jaar geleden nog in zijn eigen land, toen FC Porto hem besloot op te pikken voor zeven miljoen euro. Na drie jaar in Portugal besloot Liverpool 49 miljoen euro voor hem te betalen. Diaz moest in Engeland eerst de taal leren, voor hij op volle kracht kon worden ingezet. Hij werd steeds succesvoller bij The Reds, maar besloot na één seizoen onder Arne Slot te vertrekken.

De Nederlandse trainer wilde namelijk heel veel nieuwe aanvallers halen, waardoor het steeds meer dringen zou worden voor Diaz. Hij had al concurrentie van Cody Gakpo op de linksbuitenpositie. Daarom stapte hij deze zomer over naar Bayern München, dat zeventig miljoen euro voor hem over had. Diaz doet het uitstekend in Duitsland, met acht goals en zes assists in veertien Bundesliga-wedstrijden.

Noa Lang

Met het nummer van Diaz treedt hij in de voetsporen van heel veel voetballers. In Nederland is Lang het meest recente bekende voorbeeld. Hij bracht nummers uit als Damage, Matcha Coco en Waka. Daarvoor werkte hij samen met grote namen als Ronnie Flex, Jonna Fraser en Emms.