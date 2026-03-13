Ronald Waterreus beleefde twee jaar terug een beangstigend moment. De inmiddels 55-jarige oud-keeper van onder meer PSV, Manchester City en Rangers kreeg een hartstilstand. "Het leek wel een film", doet hij openhartig zijn verhaal.

Het ging mis voor Waterreus na een zomers fietstochtje. Met loeiende sirenes werd hij naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht, terwijl hij de situatie in eerste instantie anders inschatte. Een ambulancebroeder drukte hem met de neus op de feiten; hij had even daarvoor een hartinfarct gehad.

"Alle deuren zwaaiden open. Allemaal medici rond mijn bed. Het leek wel een film", schetst hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. In het ziekenhuis sloeg zijn situatie om. "Na een tijdje voelde het alsof er een kudde olifanten op mijn borstkas stond", blikt Waterreus terug.

'Ik ben mijn redders eeuwig dankbaar'

Het kwam voor hem als een grote verrassing, omdat hij in zijn ogen samen met zijn vriendin Inge een gezond leven leefde. " Ik hou van een goed wijntje bij het eten, maar dat is het ook wel", aldus Waterreus. Het kan in zijn ogen iedereen overkomen. "Ik ben de mensen die me gered hebben eeuwig dankbaar. Over de zorg in Nederland zul je me nooit één kwaad woord horen zeggen."

Toch was Waterreus niet meteen af van zijn hartproblemen. Wat volgde was een onregelmatige hartslag. Het maakte hem onzeker en zorgde voor stress. " Het heeft een grote impact op mijn leven gehad. Ik durfde haast niets meer", bekent de oud-keeper. Hij verscheen erdoor niet meer op televisie, waar hij vaak te zien was als analist. Waterreus kropte dingen op en zocht via stresstrainingen hulp.

Terugkeer op televisie