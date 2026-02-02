Oranje-bondscoach Ronald Koeman hoopt met Oranje succes te boeken bij het WK voetbal van komende zomer. Maar privé voeren hij en zijn vrouw een andere strijd. Bartina Koeman kampt met gezondheidsproblemen en is al lange tijd ziek.

Eind 2025 vertelde Koeman in de talkshow van Eva Jinek meer over de situatie van Bartina Koeman. Ze kreeg in 2010 voor het eerst borstkanker, waarna het terugkwam in 2018 en weer in 2023. Hij had het onder meer over een onderzoek in oktober:

"Toen had ze wel weer behandelingen en bleken er toch uitzaaiingen te zijn richting de lever. Dat was heel spannend, we moesten duimen dat de behandeling aansloeg. Gelukkig slaat die aan", zei hij destijds.

Verjaardag Bartina Koeman

Op maandag 2 februari hadden Koeman en zijn echtgenote wat leuks te melden op social media. Bartina Koeman vierde namelijk haar verjaardag. "Dank alle lieve familie en vrienden", schrijft ze op Instagram bij een foto waarop ze poseert met haar man.

Achter hen bungelt een opblaasbare ballon met de cijfers 56. Daarmee sjoemelt de in Groningen geboren Koeman: ze is namelijk niet 56 maar 65 geworden.

Ballonnen

Het koppel vierde de heuglijke dag in een horeca-gelegenheid die smaakvol was versierd met gouden en witte balonnen. Op de foto's zijn onder meer de menukaart te zien alsook een gedekte ronde tafel, als teken dat de twee nog meer mensen om zich heen hebben verzameld. Op de latere foto's zijn ook enkele flessen wijn zichtbaar.

Van Ronald Koeman is bekend dat hij graag zo af en toe een glaasje wijn drinkt, bij voorkeur een Rioja Marqués de Riscal.

Jubileum

Begin 2026 was er ook een feestje in huize Koeman. De twee vierden hun 40-jarig huwelijksjubileum. Zulke hoogtepunten helpen uiteraard in hun gezamenlijke omgang met haar terugkerende ziekte.

Die heeft namelijk heftige gevolgen in het dagelijks leven, merkt Koeman. "In onze familie met kinderen en kleinkinderen is dat een issue. Ze kan niet alles meer doen. Ze is eerder vermoeid, heeft last van bijverschijnselen. Maar we pakken de dingetjes eruit die wij belangrijk vinden en waar zij energie van krijgt. Dat is wel mooi om te zien", zei Koeman in Story.

