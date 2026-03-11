De terugkeer van Wesley Sneijder op het voetbalveld werd afgelopen weekend met veel bombarie ontvangen. De recordinternational deed in de slotfase mee bij OSM'75, maar daarvan moet de slotfase weer worden ingehaald. "Als mijn agenda het toelaat, doe ik mee", aldus Sneijder.

Veel toeschouwers waren afgelopen weekend afgereisd naar Maarssenbroek voor de rentree van Wesley Sneijder. De voormalig wereldtopper deed mee bij OSM'75 en mocht in de slotfase invallen. Zijn trainer maakte echter een fout door een wisselmoment te veel te gebruiken. Daardoor moeten de laatste acht minuten weer worden over gespeeld.

'Hoort erbij'

Over de knullige actie van zijn trainer is Sneijder duidelijk. "Ook dat hoort bij zo'n middag", aldus de middenvelder in gesprek met Radio 538. "Weet je wat het is, ik kreeg het niet eens mee. De trainer zei achteraf dat hij dacht dat de scheids hem begreep en dat het om een witte wissel ging. Het kan mij gestolen worden, want ik heb een leuke middag gehad. En we moeten voor acht minuten onze schoenen weer aan doen."

Of Sneijder denkt dat hij zo kort na zijn rentree opnieuw minuten kan maken? "Daar ben ik wel fit genoeg voor hoor", grapt hij. "Alleen heb ik wel gezegd dat ik alleen meedoe als mijn agenda het toelaat. We weten nog niet wanneer er wordt ingehaald, maar waarschijnlijk doordeweeks. Als ik er ben en ik voel me goed dan doe ik mee."

'Plezier maken'

Voor de voormalig Ajax-speler is zijn terugkeer vooral bedoeld om lekker plezier te maken met vrienden. "Het interesseert me niet als er negatieve opmerkingen zijn. Ik haal er gewoon voldoening uit voor mijzelf na een moeilijke periode. Als ik hier plezier uit kan halen, dan moet ik dat gewoon doen", zegt hij daarover.

Sneijder kende een lastige periode op privé-gebied, en hoopt dat het voetbal hem weer meer geluk geeft. "Ik ben in korte tijd beide ouders verloren, en kon weinig plezier meer uit dingen halen", vertelt de Champions League-winnaar van 2010 daarover. "Dan heb je nergens meer zin in en dat resulteert in het lichaam dat ik had. Als je niet actief blijft, komen de kilo's er snel bij. Tot ik tegen mijzelf zei dat de knop om moest. Bovendien zei ook mijn vader op zijn sterfbed van: 'Wes ga het weer oppakken'."

Terugkeer Sneijder

We zullen de kleine middenvelder dus sowieso weer terug zien op het voetbalveld, alleen is nog niet bekend wanneer. "Voetbal is voor mij het mooiste spelletje dat er is. Op zo'n niveau met die jongens lachen. De derde helft is belangrijk en ik eet een broodje bapao als sportmaaltijd. Dat is allemaal heel leuk en ik geniet er van", besluit Sneijder.