Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is weer voetballer. De 41-jarige voormalig topspeler viel zaterdag in bij OSM'75, een vierdeklasser. Bij Rondo vertelt hij over zijn dag.

"Voetbal is het leukste wat er is", zo zegt de voormalig speler van onder meer Ajax en Inter. "Als je het nog steeds kan doen, waarom zou je het dan niet doen? Ik zei het gekscherend op de verjaardag van de trainer. 'Ik doe wel een keer mee.' Ik was net geland uit Los Angeles en kon gelijk door. Het was pittig."

Lekken

Vervolgens werden er wat beelden vertoond van zijn acties. De ballen vliegen hoog over. "Geloof me, die bal daalt echt, het wordt net niet gepakt door de camera", grapt hij. "Ik ben niet echt in de duels gekomen. We stonden onder druk en ik moest een paar ballen weg rossen. Dat heb ik gedaan. We hebben de 1-0 vastgehouden. Enorm blij met het resultaat."

"Ze vroegen aan me of ze het stil zouden houden", gaat Sneijder verder. Dat lukte niet, want vooraf was bekend dat Sneijder present zou zijn. "Maar ergens is het gaan lekken. Het gaat erom: ik wilde plezier hebben. Een leuke middag hebben met die jongens. En dat is gelukt. Je moet genieten van het leven en dit geeft me veel voldoening."

Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart haakt in: "Zo'n grote speler die met die jongens in de kleedkamer zit. Een normale gozer. Dat vinden mensen gewoon leuk. Overal gespeeld en dan loop je daar te voetballen en hij wordt er blij van. Ik heb het in Denemarken gedaan en ik werd er ook blij van. Ik was daar bij een vierdeklasser. Ik had het naar mijn zin."

Staartje

OSM '75 spelde tegen concurent Focus'07. Focus’07-coach Niels Bosch zegt tegen De Gelderlander dat de club protest heeft aangetekend bij de KNVB. Volgens Focus heeft OSM namelijk viermaal gewisseld. OSM won met 1-0.

Sneijder heeft van zijn trainer gehoord dat een van die wissels noodzakelijk was vanwege een hoofdwond bij een speler. In dat geval zijn vier wissels geoorloofd.