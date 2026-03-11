Ex-topvoetballer Wesley Sneijder móét mogelijk nogmaals aan de bak voor amateurclub OSM’75. De recordinternational van Oranje maakte tegen Focus'07 zijn debuut voor de vierdeklasser, maar dat krijgt een vervelend staartje. De KNVB heeft besloten dat de laatste minuten van het duel opnieuw moeten worden gespeeld.

Het duel in de vierde klasse E trok veel publiek naar sportpark Fazantenkamp. Dat had minder met de sportieve belangen te maken en vooral met de naam op het wedstrijdformulier: Wesley Sneijder. De oud-international maakte zijn eerste minuten voor OSM’75 en verscheen als invaller binnen de lijnen. Kort na het weekend ontstond echter discussie over het verloop van de slotfase.

Focus’07 diende protest in omdat OSM’75 volgens de tegenstander een extra wisselmoment zou hebben gebruikt. In het amateurvoetbal mogen teams tijdens een wedstrijd namelijk maximaal drie keer wisselen. Trainer Berry van Wijk van OSM’75 gaf aan dat zijn ploeg ervan uitging dat de wissel was toegestaan. De scheidsrechter gaf groen licht voor een extra wisselmoment nadat een speler met een hoofdwond moest worden behandeld.

Volgens de KNVB geldt een dergelijke uitzondering echter alleen in het profvoetbal, dat meldt het Algemeen Dagblad. In het amateurvoetbal blijven de regels strikt: drie wisselmomenten per wedstrijd. Omdat die grens in dit duel is overschreden, heeft de bond besloten dat de laatste acht minuten van de wedstrijd op een later moment opnieuw worden gespeeld.

Na zijn afscheid als profvoetballer kwamen er bij Sneijder de nodige kilo’s bij. Dankzij het programma Nog Eén Keer Fit heeft hij zijn conditie inmiddels weer op een niveau gekregen waarop hij weer kan voetballen. Zelf merkt hij dat vooral tijdens het spelen. "Ik heb gewacht op het moment dat ik het echt bij kon benen allemaal, ondanks dat ik 41 ben."

"Ik had altijd moeite met mijn knieën en enkels, dat zat altijd wat tegen. Maar dat gaat de laatste tijd veel beter. Daarom heb ik gezegd: ‘Ik ga af en toe een balletje trappen’. Dat is het leukste wat er is", vertelde Sneijder tegen Sportnieuws.nl.