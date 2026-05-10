Het Liverpool van Arne Slot verspeelde zaterdagmiddag punten tegen Chelsea (1-1). Er was veel te doen op een wissel die de Nederlandse oefenmeester in het duel doorvoerde. Hij kreeg namelijk fluitconcerten en bakken van kritiek over zich heen. Zijn Nederlandse speler Ryan Gravenberch is voor hem in de bres gesprongen.

Het eerste boegeroep van de tribunes klonk toen Slot de zeventienjarige Rio Ngumoha wisselde in minuut 67. Dat vonden veel Liverpool-fans vreemd, want de jonge aanvaller speelde juist goed en had in de eerste helft zijn eerste assist in de Premier League gegeven. Toch haalde Slot hem halverwege de tweede helft naar de kant. De Liverpool-fans waren daar duidelijk niet blij mee.

Opnieuw gefluit

Na het laatste fluitsignaal, bij een 1-1 eindstand, klonk er opnieuw gejoel vanaf de tribunes. De supporters vonden dat The Reds hadden moeten winnen van Chelsea, dat de laatste weken volledig is weggezakt in de competitie.

Reactie Gravenberch

Gravenberch, die al in de zesde minuut op fraaie wijze de score had geopend, nam het na afloop op voor Slot. "We hebben de steun nodig", zei de Oranje-international tegen TNT Sports. "We hebben dan wel niet gewonnen, maar dit boegeroep verdienen we niet."

De voormalig Ajacied vervolgde door te zeggen dat 'de fans negentig minuten achter ons moeten blijven staan'. "Toen ze dat in de tweede helft wel deden, zetten we echt druk op Chelsea. We hebben die steun dus nodig. Hopelijk gebeurt dit de laatste twee wedstrijden van het seizoen niet meer."

Reactie Slot

Slot zelf liet zich na afloop ook uit over de fluitconcerten van het publiek. De Nederlander had deze uiteraard ook gehoord. "Velen waren het niet eens met de wissel van Rio, wat volkomen begrijpelijk is", aldus Slot. Toch had hij een goede reden om Ngumoha van het veld te halen. "Hij had last van zijn spieren en toen ik het hem vroeg, zei hij dat hij niet zeker wist of hij door kon gaan."

De trainer had de kritiek wel verwacht. "Ik wist dat dit de reactie zou zijn, omdat hij zo'n goede speler is. Zo vaak in het voetbal weten mensen niet alles. Ik ben de manager en ik moet beslissingen nemen. Als mensen weten waarom bepaalde beslissingen worden genomen, zullen ze die logischer vinden."

