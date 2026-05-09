Liverpool-trainer Arne Slot kreeg na een wissel in het duel tegen Chelsea bakken kritiek over zich heen. Na afloop licht hij zijn keuze toe om de 17-jarige Rio Ngumoa van het veld te halen. Er speelde namelijk meer mee in die beslissing.

Ngumoa gold als publiekslieveling op Anfield. Hij gaf de assist bij de 1-0, maar na rust besloot Slot bij een 1-1 stand in te grijpen. De 17-jarige aanvaller werd in minuut 67 gewisseld. Dat besluit werd niet goed ontvangen in het stadion. Er klonk veel boegeroep vanuit het publiek.

Na afloop geeft Slot uitleg over de omstreden wereld en het wedstrijdverloop. "We begonnen goed en hadden een enorme kans om na een standaardsituatie met 2-0 voor te komen. In plaats daarvan kregen we, helaas net als vorige week, een doelpunt tegen uit een standaardsituatie", zegt hij. "We waren daar erg slordig in."

"In de tweede helft zag ik een compleet andere intensiteit. We waren een paar keer dicht bij een doelpunt", vervolgt de Nederlander. "Zoals zo vaak dit seizoen raakten we twee keer de lat. We kregen hun spelers niet onder controle. Vandaag speelden ze met veel middenvelders."

Kritiek 'volkomen begrijpelijk'

Hij heeft de fluitconcerten van de toeschouwers ook gehoord. "Velen waren het niet eens met de wissel van Rio, wat volkomen begrijpelijk is", zegt Slot daarover. Toch had hij een goede reden om Ngumoa van het veld te halen. "Hij had last van zijn spieren en toen ik het hem vroeg, zei hij dat hij niet zeker wist of hij door kon gaan."

De trainer had de kritiek wel verwacht. "Ik wist dat dit de reactie zou zijn, omdat hij zo'n goede speler is. Zo vaak in het voetbal weten mensen niet alles. Ik ben de manager en ik moet beslissingen nemen. Als mensen weten waarom bepaalde beslissingen worden genomen, zullen ze die logischer vinden."

Strijd om Champions League-tickets

Liverpool behoudt ondanks het puntenverlies de vierde plaats in de Premier League. Dat geeft recht op een ticket voor de Champions League. Aston Villa staat op plek vijf met slechte één punt minder. Die ploeg speelt morgen tegen Burnley en gaat Liverpool bij een overwinning voorbij. Voor de vijfde plek in de competitie ligt ook nog een Champions League-ticket klaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover