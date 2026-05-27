Wim Kieft is in zijn lange carrière als speler en analist in menig voetbalstadion geweest. Maar dat niet iedereen altijd op je zit te wachten, kwam hij op een angstvallige manier achter. Tijdens een werkbezoek aan FC Twente stond Kieft doodsangsten uit.

Na zijn voetbalcarrière is Wim Kieft aan de slag gegaan als co-commentator en analist bij diverse voetbalzenders. Maar met een verleden bij clubs als Ajax en PSV ben je natuurlijk niet overal in Nederland erg geliefd. Daar kwam hij meermaals op vervelende manieren achter, maar een bezoekje aan het stadion van FC Twente spant voor hem nog altijd de kroon.

Naïviteit

Vanuit Curaçao blikt Kieft voor zijn podcast KieftJansenEgmondGijp terug op de soms angstvallige momenten die hij meemaakte in die tijd. "Bij Feyenoord werd aan mijn geaardheid getwijfeld. Of ze dachten dat ik ongeneeslijk ziek was", begint de oud-topvoetballer zijn terugblik. "Maar bij FC Twente ben ik een keer écht bang geweest."

"Toen liep ik in mijn naïviteit van de ene kant van het stadion naar de commentaarplek", vervolgt de 63-jarige Amsterdammer. "Toen zat ik op mijn telefoon en vergat ik dat ik onder de harde kern zat. Die hebben me achtervolgd, en moest ik keihard rennen."

Angstige momenten

"Ze probeerden mij een ruimte in te trekken", meent Kieft, die het uiteindelijk met een sisser af zag lopen. "Uiteindelijk rende ik naar een hek, en een fractie van een seconde dat ik dacht: 'je zal zien dat het hek dicht is'. Ik ben niet echt een geboren optimist", grapt de voormalig international, die het gelukkig voor hem bij het verkeerde eind had. "Gelukkig was het hek open en kon ik ontkomen."

Het blijkt ook zeker niet het enige incident dat Kieft in die tijd meemaakte. "Bij FC Utrecht heb ik het ook een keer gehad. Dat ik achtervolgd werd. Toen kon ik gelukkig worden geholpen door de politie." Zo blijkt dus maar weer dat je zelfs als winnaar van het EK in 1988 zeker niet overal altijd met open armen wordt ontvangen. In sommige stadions kun je maar beter niet op bezoek gaan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover