Het sentiment rond Robin van Persie slaat om. Tegelijkertijd springen oud-voetballers als Kenneth Perez, Ruud Gullit en Rafael van der Vaart massaal in de bres voor de trainer van Feyenoord. De kritiek zou overdreven en te hard zijn. Alsof elke kanttekening automatisch een aanval is op een clubicoon. Maar hoe langer het seizoen duurt, hoe moeilijker het wordt om te doen alsof alles nog steeds onder controle is.

Dat de kritiek te hard is, klinkt nobel. Alleen: het klopt niet. Van Persie heeft namelijk precies het tegenovergestelde gekregen. Hij kreeg héél veel tijd. Meer tijd dan een gemiddelde Feyenoord-trainer ooit krijgt. En ook meer krediet dan een trainer op dit niveau normaal gesproken zou mogen verwachten.

Milde kritieken

Al vroeg in het seizoen maakte Van Persie duidelijk dat hij het leiderschap in de kleedkamer anders wilde inrichten. De aanvoerdersband verdween van de arm van Quinten Timber en belandde bij Sem Steijn, die net was overgekomen en zelf nog zijn plek moest vinden. Daarachter koos Van Persie voor Anis Hadj Moussa en Givairo Read als extra leidersfiguren. Op papier een nieuwe hiërarchie, maar het zorgde vooral voor gefronste wenkbrauwen.

Ook in de omgang met zijn staf ging het niet altijd vlekkeloos. In de uitwedstrijd tegen Heerenveen besloot Van Persie af te wijken van het plan dat rond Givairo Read was gemaakt na zijn blessure. De rechtsback bleef langer staan dan de bedoeling was en betaalde daarvoor de prijs met een nieuwe hamstringblessure. Het soort moment waarop de rol van een technische staf juist is om grenzen te bewaken.

En dan is er nog de dynamiek met de spelersgroep. Meerdere spelers botsten met hun trainer. Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki spraken daar zelfs openlijk over. Calvin Stengs vertrok ook doordat de samenwerking niet meer werkte. Met Quinten Timber liep de spanning zelfs zo hoog op dat hij na het verlies tegen Sparta oog in oog met zijn trainer stond. Losse voorvallen kun je wegwuiven, maar als ze zich blijven opstapelen ontstaat er iets anders: een terugkerend patroon. Het zorgt er zelfs voor dat potentiële goudhaantjes voor een miniem bedrag vertrekken.

Wat is Feyenoord opgeschoten?

En ondertussen blijft de grote vraag hangen: wat is Feyenoord na een jaar Van Persie eigenlijk opgeschoten? Zijn eerste maanden waren knap. Onder lastige omstandigheden loodste hij de club naar de derde plaats en daarmee naar de voorrondes van de Champions League. Dat leverde hem terecht veel goodwill op. De realiteit van dit seizoen is echter hard. Feyenoord is statistisch de zwakste nummer twee van de Eredivisie deze eeuw. De ploeg begon met 25 punten uit negen wedstrijden en haalde daarna slechts 24 punten uit zeventien duels. Dat is geen dipje meer.

Sterker nog: Van Persie pakte in de eerste seizoenshelft minder punten (34) dan Brian Priske (35) na hetzelfde aantal competitiewedstrijden. De Deen werd in februari wél ontslagen wegens tegenvallende resultaten en de vijfde plek in de Eredivisie. En dat terwijl Feyenoord schitterende zeges boekte tegen Bayern München en Benfica in de Champions League en overwinterde in het miljardenbal. Van Persies ploeg verloor dit jaar in de Europa League van Braga, Celtic en FCSB.

Stevige evaluatie voor Van Persie

Toch staat Feyenoord nog altijd tweede en dat houdt Van Persie op de been. Niet omdat de ploeg zo overtuigend presteert, maar vooral omdat de concurrentie het dit seizoen net zo vaak laat liggen. Ajax, AZ en FC Twente slagen er evenmin in om echt druk te zetten. In veel andere seizoenen had een reeks als deze Feyenoord waarschijnlijk óók ergens rond de vierde of vijfde plek gebracht. Nu ligt het anders: met drie punten voorsprong op NEC en vijf op Ajax en FC Twente heeft de ploeg plaatsing voor de Champions League nog steeds volledig in eigen hand.

Als Van Persie dat voor elkaar krijgt, dan is het bloemetje waar hij voor de wedstrijd tegen Telstar om vroeg verdiend. Maar bij een club als Feyenoord hoort uiteindelijk een bredere beoordeling van het werk van een trainer. Status of verleden mogen daarbij niet allesbepalend zijn. Juist daarom zou deze zomer niet alleen ruimte moeten zijn voor complimenten, maar ook voor een eerlijke en kritische evaluatie van het eerste volledige seizoen van Van Persie.