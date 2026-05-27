Met nog minder dan een maand tot de start van het WK is de grote vraag bij Oranje nog altijd wie bondscoach Ronald Koeman als spits opstelt. De fitheid van topscorer aller tijden Memphis Depay is nog onzeker, terwijl Donyell Malen en Brian Brobbey een sterk seizoen achter de rug hebben. In gesprek met Sportnieuws.nl vertellen Frank en Ronald de Boer, Siem de Jong, Lex Immers en Rafael en Damían van der Vaart wie zij het liefst in de punt van de aanval zien.

Ronald de Boer hoeft er niet lang over na te denken wie zijn eerste keuze op de spitspositie zou zijn: "Op dit moment zou ik Malen kiezen. Die jongen zit in zo'n flow voor mijn gevoel. Dat moet je gebruiken. Ik vind het ook een speler die goed is met zijn snelheid in de omschakeling, want dat is ook belangrijk tegenwoordig; dat wanneer je de bal verovert, je de tegenstander pijn kunt doen. Dat kan hij. Dat is met Memphis toch anders, dan moet je iets anders gaan spelen, die wil meer de bal vasthouden, wat ook een kwaliteit is."

Ronalds tweelingbroer Frank de Boer is minder uitgesproken over wie hij graag in de spits ziet. "Dat hangt een beetje van de tegenstander af. Als je een ploeg hebt die heel erg op z'n eigen helft speelt, heb je graag een aanspeelpunt als Brobbey. Als je een tegenstander treft die vrij hoog op het veld staat heb je aan Donyell Malen veel meer denk ik, want die is daar echt op gefocust. Brobbey wil vaak een tegenstander voelen en Malen wil altijd met zijn neus naar de tegenstander toe staan, dan heb je vaak wat meer ruimte nodig."

'Die gaat het niet redden helaas'

Als het aan Siem de Jong ligt, staat zijn jongere broertje in de spits bij Oranje. "Ik had het liefste Luuk daar gezien, maar die gaat het niet redden helaas." Wie Siem zou opstellen? "Ik weet het niet. Ik heb Brobbey een goede wedstrijd in Engeland zien spelen, Malen is goed en Wout (Weghorst, red.) als pinchhitter is al eerder mee geweest. Met Memphis moeten we nog zien hoe dat loopt, maar ik denk dat je allerlei verschillende opties hebt, waardoor zij in verschillende fases en verschillende wedstrijden gevaarlijk kunnen zijn."

'Hij is in potentie de beste'

109-voudig international Rafael van der Vaart twijfelt wie hij het liefst in de punt van de aanval ziet bij Oranje. "Malen vind ik in potentie de allerbeste. Dat lichtvoetige, snelle... maar dan vind ik wel dat je een bepaald systeem om hem heen moet bouwen als je hem in de spits wilt hebben", legt hij uit. "Brian Brobbey ging naar Engeland en was daar fantastisch. Tegen Duitsland thuis speelde hij ook echt een geweldige wedstrijd. Daar vond ik hem zo sterk. Als je een aanspeelpunt wilt, zou ik hem gebruiken en als je anders wil spelen, dan zou ik voor Malen gaan."

'Denk dat Brobbey die rol wel op zich kan nemen'

Rafael van der Vaarts zoon Damían is misschien wel een Oranje-international in spe. De 19-jarige middenvelder speelt bij Jong Ajax en maakte dit seizoen ook minuten voor Nederland onder 19. Wie hij een goede vaste spits voor Oranje zou vinden? "Ik denk dat Brobbey die rol wel op zich kan nemen, als je ziet hoe hij nu in vorm is bij Sunderland. Memphis kan dat ook als hij fit is, dus één van die twee."

'Die is aardig aan de weg aan het timmeren'

Voormalig Feyenoorder Lex Immers speelde nooit voor Oranje, al leek hij daar soms wel dicht tegen aan te zitten. Zo werd er in De Kuip ooit "Lexie in Oranje" gescandeerd na een assist van de Hagenaar. Koeman, die destijds nog coach van de Rotterdammers was, beaamde Immers rijp te vinden voor het Nederlands elftal. Immers hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord op de vraag wie hij het liefst in de spits ziet bij Oranje: "Op dit moment Donyell, die rendeert het beste. Brian Brobbey is ook aardig aan de weg aan het timmeren in Engeland. Dat is wel ook iets meer zijn competitie denk ik. Maar als Memphis er niet is, zou ik als eerst kiezen voor Malen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover