Ron Jans staat zondag voor de allerlaatste keer als trainer langs de lijn na een zeer indrukwekkende carrière. De oefenmeester hoopt zich met zijn FC Utrecht te plaatsen voor Europees voetbal volgend jaar. Daarvoor moeten de Domstedelingen Ajax zien te verslaan. Mocht dat lukken dan zorgt Jans bovendien voor een unieke prestatie.

Voor Ron Jans zit zijn voetballoopbaan er bijna op. Zondag is hij voor de laatste keer, na een trainersloopbaan van ruim 35 jaar, actief als coach. Er staat bovendien veel op het spel in zijn afscheidsduel. Bij een overwinning kwalificeert FC Utrecht zich immers voor de voorrondes van de Conference League. Voor Jans ligt verder een bijzondere prestatie voor het oprapen.

De strijd tussen FC Utrecht en Ajax is natuurlijk voor de ploeg uit de Domstad één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Er zijn maar weinig tegenstanders waar de formatie van Jans, en het publiek, zich zo voor kunnen opladen als duels met Ajax. Jans is bovendien bezig aan een goed seizoen wat betreft onderlinge duels met de Amsterdammers.

Zowel in de thuis- als uitwedstrijd wisten FC Utrecht en Jans met 2-1 te winnen van Ajax. Als de ploeg daar zaterdag nog een derde overwinning aan toevoegt, is dat iets wat maar zelden voorkomt. Al was het niet de oefenmeester zelf die daar achter kwam. "Mijn zoon heeft het opgezocht. Er zijn wel wat clubs die drie keer in een seizoen van Ajax hebben gewonnen, maar FC Utrecht zit daar niet bij. Dat zou dus iets historisch zijn", aldus Jans op de eigen kanalen van FC Utrecht.

"PSV zit in dat rijtje, AZ ook. Dat zijn niet de minste", meent Jans. Hij hoeft zijn team dan ook niet extra te motiveren voor het cruciale duel. "Ik heb tegen ze gezegd: dit wil je toch elk jaar? Met de motivatie zit het wel goed. We hebben nog niets. We zullen nog één keer moeten pieken."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht werd vervroegd. De clubs kruisen de degens nu al op zondagmiddag om 12.15 uur. Dat zorgde er wel voor dat er gewoon uitsupporters uit de Domstad kunnen afreizen naar het Kras Stadion in Volendam.

