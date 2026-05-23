Willem II was een jaartje verdwenen uit de Eredivisie, maar na de gewonnen finale van de play-offs tegen FC Volendam keren de Tilburgers terug naar de hoogste competitie van Nederland. Verdediger Finn Stam en Mounir El Allouchi van Willem II spraken daarna met deze site.

Stam maakte de tweede goal van Willem II. "Of ik vaker op goal moet schieten?", zei hij na afloop.

"Dat zeggen ze wel. Ik probeerde het de vorige wedstrijd ook al. Toen ging het net niet erin. Nu dacht ik: ik jaag hem even naar binnen. Volendam dacht er zo makkelijk over vooraf. Dat was een trigger van ons. Ze zeiden dat ze meer kwaliteit hebben enzo. Dat is nu anders gebleken. Dat zagen we meteen na die eerste wedstrijd. We dachten: wel een risico om dat zo te zeggen. We waren daardoor nog meer gebrand."

Penaltyreeks

Tijdens de afgsluitende penaltyreeks durfde Stam amper te kijken. Hij stond in de middencirkel en sloot zich een beetje af voor alles. Uiteindelijk maakte zijn eigen keeper de winnende. "Ik vond het hartstikke mooi dat hij dat deed. Het laat kwaliteit zien, leiderschap, een stukje ervaring", zo prijst hij Thomas Didillon-Hödl.

Veel plezier beleefde hij verder niet aan de finale. "Ik verwacht in Tilburg dat we de zon met zijn alleen op zien komen. En dan nog doorgaan. Het wordt één groot feest. Ik hoop het maar eenmaal in mijn leven mee te maken. Het was zoveel stress. Vooral bij de heenwedstrijd. We dachten: het kan nu echt. Zoveel slechte nachten. Het is voor je lichaam ook een soort aanval. Maar dit was het allemaal waard."

Mounir El Allouchi

Middenvelder Mounir El Allouchi Voetballer zei tegen Sportnieuws.nl: "Ongelooflijk. We gaan promoveren, man." Daarna prijst hij teamgenoot Samuel Bamba en ook het hele collectief. "Het is rustig, al was de eerste helft van het seizoen een beetje moeilijk."

Begin mei bleek dat Mounir El Allouchi en zijn vrouw hun dochtertje hebben verloren. "Het was een hele zwarte periode, een lastige periode", aldus El Allouchi. "Maar je moet weten hoeveel liefde ik heb gekregen vanuit de club, de supporters. Daar heb ik heel veel aan gehad."

