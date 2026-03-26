Het Nederlands elftal kon donderdagavond achterover leunen en naar de play-offs van het WK voetbal kijken. Belangrijk, want daarin kwam een tegenstander op het WK in actie. In Groep F werd Oranje namelijk gekoppeld aan een play-off-winnaar en daarvan is nu de finale bekend. Daarin zit oude bekende Polen nog altijd.

Polen of Zweden wordt op 20 juni de tegenstander van Oranje in de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. De twee landen wisten donderdagavond hun halve finales in de play-offs voor WK-deelname te winnen en strijden dinsdag in Zweden om een plek in de groep van Nederland.

Oude bekende Polen

Polen versloeg Albanië in het nationale stadion in Warschau met 2-1 nadat het op achterstand was gekomen. Arber Hoxha scoorde voor Albanië, Robert Lewandowski en Piotr Zielinski maakten de Poolse doelpunten. Polen zat in de WK-kwalificatiegroep bij Oranje en hield de ploeg van Ronald Koeman tweemaal op 1-1.

Route naar de finale

Polen werd in de reguliere WK-kwalificatie tweede achter Nederland, waardoor het tot de play-offs veroordeeld was. Ook op het vorige EK was Polen een van de tegenstanders van Oranje. Zweden speelde een beroerde kwalificatiereeks waarin het slechts 2 punten haalde. Via de Nations League hadden de Zweden alsnog recht op een plek in de play-offs.

Zweden met hattrickheld Viktor Gyökeres

Zweden was met 3-1 te sterk voor Oekraïne, dat de 'thuiswedstrijd' vanwege de oorlog in eigen land in Valencia speelde. Arsenal-spits Viktor Gyökeres tekende met een hattrick voor alle doelpunten van de Zweden. Matviy Ponomarenko deed vlak voor tijd nog iets terug namens Oekraïne.

Denemarken

Denemarken heeft overtuigend de finale van de play-offs voor deelname aan het WK bereikt. De ploeg van bondscoach Brian Riemer won in Kopenhagen met 4-0 van Noord-Macedonië. Alle goals vielen in de tweede helft. Denemarken neemt het in de finale op tegen Tsjechië of Ierland. Die wedstrijd krijgt na een 2-2-stand na reguliere speeltijd een verlenging.