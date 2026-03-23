Galatasaray heeft meer duidelijkheid gegeven over de ernstige blessure van Noa Lang na het Champions League-duel met Liverpool. De afgelopen dagen gingen zelfs geruchten over amputatie rond, terwijl de nieuwe duidelijkheid ook impact heeft op zijn inzetbaarheid bij Oranje.

Lang raakte woensdagavond geblesseerd toen hij in het duel met Liverpool ongelukkig in botsing kwam met een reclameboard langs het veld. Volgens clubarts Yener Ince liep de Oranje-international daarbij een zware blessure op aan de wijsvinger van zijn rechterhand. "Noa Lang heeft een ernstige blessure aan de wijsvinger van zijn rechterhand opgelopen. Ik wil benadrukken dat er geen sprake is van een volledige amputatie, maar de blessure is wel ernstig", liet de arts weten in een verklaring.

Blessure heeft gevolgen voor interlandperiode

Vanwege de ernst van het letsel moest Lang direct worden geopereerd. "Omdat dit gebied dringend hersteld moest worden, is hij zo snel mogelijk in Liverpool succesvol geopereerd, zonder dat hij naar Istanbul hoefde te komen. Momenteel lijken er geen problemen te zijn, maar onze medische staf houdt hem nauwlettend in de gaten", aldus Ince.

De Turkse topclub staat bovendien in nauw contact met de medische staf van het Nederlands elftal om zijn herstel te monitoren. Daarbij is inmiddels duidelijk geworden dat Lang de eerste interland van deze periode moet missen. "We hebben al lange tijd een goede band met de artsen van het Nederlands elftal. Lang zal niet spelen in de eerste wedstrijd en na verder onderzoek hopen we dat hij in de tweede wedstrijd weer kan spelen, als de omstandigheden dat toelaten", verklaarde de clubarts.

Daarmee lijkt bondscoach Ronald Koeman vrijdag tegen Noorwegen geen beroep te kunnen doen op de 26-jarige aanvaller, terwijl zijn inzetbaarheid voor de latere interland tegen Ecuador dinsdag 31 maart afhankelijk blijft van het verdere herstel en nieuwe medische tests.

'Dat was even schrikken'

De blessure van Lang zorgde eerder al voor schrik bij bondscoach Ronald Koeman. De 63-jarige oefenmeester zag de beelden van het incident en gaf toe dat het moment hem niet onberoerd liet. "Dat was even schrikken inderdaad", zei Koeman, die benadrukte dat de aanvaller alleen bij de selectie zit omdat er nog hoop is op inzetbaarheid. Volgens de bondscoach zal vooral afhangen van hoe comfortabel Lang zich voelt met zijn hand of hij later in de interlandperiode nog minuten kan maken.

Voor Oranje begint de interlandweek vrijdag met het duel tegen Noorwegen, waar Lang dus sowieso ontbreekt. Volgende week dinsdag staat een oefenwedstrijd tegen Ecuador op het programma en daarvoor wordt zijn situatie opnieuw beoordeeld. De medische staf van het Nederlands elftal houdt het herstel van de aanvaller nauwlettend in de gaten, in de hoop dat hij alsnog een rol kan spelen in de tweede wedstrijd van deze interlandperiode.