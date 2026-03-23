Bondscoach Ronald Koeman heeft zondag niet genoten van De Klassieker. Het ontbreekt bij Ajax en Feyenoord volgens hem aan kwaliteit. "Een dramatisch weekend op alle fronten." De bondscoach van Nederland maakt zich zorgen om de kwaliteit van de Vaderlandse competitie.

Feyenoord en Ajax speelden zondag 1-1 gelijk in de VriendenLoterij Eredivisie. Koeman is niet te spreken over het duel. "Ik kijk met zorg naar De Klassieker", zegt hij maandag op de persconferentie voor de interlandperiode met het Nederlands elftal. "Daar is aardig aan kwaliteit ingeboet. Het is zorgelijk voor het Nederlands voetbal."

'Het niveau was heel matig'

"Een dramatisch weekend op alle fronten", is het harde oordeel van de bondscoach. "Dat zie je gedeeltelijk terug in de resultaten in Europa." Alle Nederlandse clubs zijn al uitgeschakeld in de Champions en Europa League. Alleen AZ is nog actief in de Conference League. "Dat gaat plaatsen kosten op de korte termijn en op langere termijn nog wel meer. Daar moeten we ons allemaal zogen om maken. Het niveau was heel matig."

Bovendien leidt het ertoe dat voetballers eerder vertrekken uit Nederland met een internationale transfer. "Spelers gaan nu misschien nog wel eerder weg dan eerst. Als je ziet dat je een competitie hebt waarin PSV ook de laatste weken niet des PSV’s speelt... Dat ze dan alsnog een straatlengte voor staan, is wel zorgwekkend. Maar ik kan daar verder niets aan doen."

Strijd om plek twee

Zowel Feyenoord als Ajax schoot niet veel op met het gelijkspel. NEC speelde ook gelijk in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, waardoor er weinig veranderde in de strijd om plek twee in de Eredivisie. Koploper PSV verloor het uitduel tegen Telstar.